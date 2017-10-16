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    WhatsApp mesajları ’cinsel istismar’ sanığını hapisten çıkardı

    Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
    16.10.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’ta silah zoruyla araca bindirildiği belirtilen üniversiteli kıza ’cinsel istismar’ suçundan tutuklu yargılanan 26 yaşındaki O.E., delil olarak sunduğu WhatsApp mesajlarının ortaya çıkması üzerine tahliye edildi.

    Olay, Ereğli ilçesinde, 12 Nisan günü meydana geldi. İddianameye göre, O.E., eski sevgilisi olduğu belirtilen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki B.K.’yı silah zoruyla otomobiline bindirip, mezarlık alanına götürdü. O.E., birlikte araçtan inip, biraz uzaklaştığı B.K.’ya cinsel istismarda bulundu.

    Kızın şikayeti üzerine tutuklanan O.E., ’silah zoruyla cinsel amaçlı kişi hürriyetini yoksun kılma’ ve ’nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 39 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan sanık O.E., araçta B.K.’nın kız kardeşinin de olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

    'EVİNİN ÖNÜNDEN ALDIM'

    "B.K., bizi birbirimizle tanıştıran G.Ü. ile olan ilişkimi öğrenmiş. Bu yüzden ayrıldı benden. Mezarlıktaki olayda telefonla haberleştik. Evinin önünden aldım. Arabayı mezarlığın oraya çektim. Kendisi kardeşinin yanında konuşmak istemediğini söyleyerek arabadan çıkmak istedi. Arabadan çıktıktan sonra biraz uzaklaştık. Konuşurken sarılmaya başladı. Onun rızasıyla ilişkiye girdik. Kardeşi o sırada geldi. G.Ü.’den ayrılmamı, tekrar ona dönmemi istedi. Ben ona ayrılamayacağımı söyledim. O da ’sen görürsün’ dedi. Kardeşi de bizi o halde görmüştü. Bu yüzden şikayetçi olmuş olabilir."

    Sanık avukatı kızın müvekkiliyle olan ve kendi isteğiyle buluşup, araca bindiğini gösteren WhatsApp uygulamasındaki mesajlarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, sanıkla mağdurun mesajlarıyla toplanan diğer delilleri değerlendirerek, O.E.’nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, B.K.’nın ifadesinin alınması için ertelendi.

    Etiketler: Cinsel istismar , tahliye
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