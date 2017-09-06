Weidel programı terk etti

ALMAN İkinci Kanalı ZDF’de ekranlara gelen ‘Almanya Ne Durumda’ adlı tartışma programında parti temsilcileri arasında yaşanan gerilim, İslam ve mülteci karşıtı parti Almanya için Alternatif’in (AfD) liste başı adayı Alice Weidel’in canlı yayını terk etmesine yol açtı. Weidel, Almanya’daki mülteci sayısıyla ilgili bilgi vermek isteyince programın sunucusu Marietta Slomka araya girip, “Yeter artık sayıları vermeyin. Daha önce birçok kez sayıları verdiniz” uyarısında bulundu. Ancak Weidel sunucuyu dinlemedi. Sayıları vermeyi sürdürdü. Bunun üzerine Federal Adalet Bakanı SPD’li Heiko Maas, Weidel’e dönerek, “Bundan başka da elinizde bir şey yok!” diye çıkıştı.





‘GAULAND İLE ARANIZA MESAFE KOYUN’

Ardından Weidel ile CDU Genel Sekreteri Andreas Scheuer tartışmaya başladı. Weidel, Scheuer’e ‘Siz yasadışı göçü yasallaştırdınız” diye çıkıştı. Bunun üzerine Scheuer, “Siz önce Gauland ile aranıza mesafe koyun. Benim için o aşırı sağcı biri” dedi. Weidel da program sunucusu Slomka’nın adaletli davranmadığını bahane ederek stüdyoyu terk etti.

SOSYAL MEDYADA HEDEF ALDI

Slomka, Weidel programı terk ettiği sırada, “Kendisine has bir tartışma kültürü bu” diye tepki gösterdi. Weidel daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Slomka’yı hedef aldı. Weidel, paylaşımında Slomka’yı adaletsiz, bilinçsiz ve hoşgörüsüz olarak nitelendirdi.