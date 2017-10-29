Weidel: Orta vadeli hedefimiz iktidar

KENDİLERİNİ Formula 1’deki yarış arabalarına benzeten AfD Federal Meclis Grup Eş Başkanı Alice Weidel, her alanda iyi çalışıp rakiplerini geçeceklerini söyledi. Wediel, “Bu dönemde muhalefette kalıp kendimizi iktidar için hazırlayacağız. Orta vadeli hedefimiz iktidar olmak. 2021’de iktidar için hazır olmak istiyoruz” diye konuştu.

‘AfD ENGELLEYECEK’

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Weidel, İslam’a ve Müslümanlara yönelik eleştirilerde de bulundu: “Öncelikle şunu belirlemek gerekir; İslam, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını tanımıyor. Şeriata dayalı. Kadın ve erkek eşitliğini kabul etmiyor, Müslüman ve Müslüman olmayan diye ayırıyor. Bu durum bizim toplumumuza uygun değil. AfD bu fikirlerin Almanya’da uygulanmasını engelleyecek.”

‘DEVLET SORUMLU DAVRANMALI’

“Soru şu; İslam sadece bir din mi yoksa siyasi bir düzen mi? Liberal Müslümanlar da İslam’ın reforma ihtiyacı olduğu çağrısı yapıyor. Terörist Amri, Berlin’deki camilerde sudaki balık gibi özgürce dolaştı. Devlet radikallere karşı sorumlu davranmalı. Dernekler yasaklanmalı, camiler kapatılmalı. Ülkemizdeki İslam strüktürünün dışarıdan aldığı destek yasaklanmalı.”

Weidel, kendisine örnek olarak eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’i örnek aldığını söyledi.