Vücudunuzda yaşananlar bir eksiklikten kaynaklanıyor olabilir

Saç deriniz pul pul dökülüyorsa...

Saç derisi dökülen kişilerin ilk aklına gelen genelde kepek olur. Ancak bu durum aslında vücudunuzun omega 3, alfalinolenik asit gibi sağlıklı yağ asitlerinden mahrum kaldığı anlamına da gelebilir. Bunu önlemek amacıyla balığı, fındık, ceviz gibi kuruyemişleri, keten tohumu gibi yağlı tohumları beslenmenizden eksik etmeyin.

Saçlarınız zayıfsa ve kolay kırılıyorsa...

Biyotin de denilen B vitamininin saçınızın gücü ve sağlığı için ne kadar önemli olduğunu lesinlikle duymuşsunuzdur. Ancak folik asit yetersizliği de saçınızın kırılmasına neden olabilir. Folik asit tahıllarda bol bol bulunur. Bir fincan beyaz pirinç bile ihtiyacınızı karşılayabilir. Ancak karbonhidrat yemiyorsanız çiğ ıspanak ve pişmiş kuşkonmaz da günlük ihtiyacınızın yüzde 60'ını karşılar.

Saçınız hızla beyazladıysa...

Saçların rengiini hızla kaybetmesi, bakır eksikliğinin işareti olabilir. Çünkü bakır saça rengini veren melaninin üretimi için önemli rol oynar. Eğer saçınız son zamanlarda hızla beyazladıysa ya da daha 30 yaşına gelmeden ak saçlı olduysanız, bir bakır testi yaptırın. Deniz ürünleri ve mantar bakır açısından zengin yiyeceklerdir.

Ağzınızda yaralar çıkıyorsa...

Eğer vücudunuzun daha fazla B12 vitaminine ihtiyacı varsa, ağzınıza aft da denilen yaralar çıkar ya da yanaklarınızın içinde çatlaklar olur. B12 vitamini özellikle ette ve yumurtada bulunur. Eğer vejetaryen ya da vegan besleniyorsanız, badem sütü, tahıllar ve maya B12 ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olacaktır.

Kolunuzun arkasında pütürler varsa...

Eğer kolunuzun arka tarafında sebebini anlayamadığınız pütürler varsa çinko ve A vitamini seviyelerinizi kontrol ettirmelisiniz. Bu iki madde cilt sağlığı ve yaraların iyileşmesi için kritik önemdedir. Çinkoyu kümes hayvanlarından, nohuttan ve kabak çekirdeğinden, A vitaminini ise tatlı patatesten ve kavundan alabilirsiniz.

Tırnaklarınızın yüzeyinde tırtıklar varsa...

Mide asitleriniz yetersizde, yediklerinizi olması gerektiği gibi parçalayıp ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri alamıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni çoğunlukla bilinçsiz antiasit kullanımıdır. Çözüm olarak bir bardan suya biraz elma sirkesi ekleyip yemek sırasında içebilirsiniz. Böylece yemek sonrası şişkinliğiniz de geçecektir.

Sürekli yorgunsanız...

Yeterince uyumanıza rağmen kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, D vitamini seviyeniz düşük olabilir. Çözüm olarak D vitamini takviyesi almanın ve günde 15 dakika güneşte durmanın yanı sıra, yourt, süt, badem sütü, sardalye ve UV ışık altında yetiştirilmiş mantarları da beslenmenize dahil edebilirsiniz.

Bacaklarınızda morluklar oluşuyorsa...

Ufacık bir çarpma sonucu bile cildinizde kocaman morluklar oluşuyorsa, yeterince C vitamini alıp almadığınızı gözden geçirin. C vitamini kolajen üretimini destekler. Kolajen de yeni kan damarlarının inşasında önemli rol oynar. Morluklar, kılcal damarlarınızın zayıfladığı anlamına gelir. Ayrıca stres de C vitamini seviyenizin düşmesine neden olur. Çilek, brokoli ve mango, portakala kıyasla çok daha fazla C vitaminine sahip yiyeceklerdir.

Baldırlarınıza kramp giriyorsa...

Magnezyum ve kalsiyum, vücudunuzda kasların kasılmasında rol oynayan iki önemli elektrolittir. Magnezyum için kabak çekirdeği, muz ve avokado, kalsiyum içinse badem ve soya sütleri ile ıspanak çok iyi kaynaklar.

Kabızlıktan şikayetçiyseniz...

Haftada 3 kezden daha az tuvalete çıkıyorsanız kabızsınız demektir ve kabızlığın çok sayıda sebebi vardır. Ancak bunların ortak noktası beslenmenizde lif yetersizliğidir. Magnezyum da tuvalete çıkmakta önemli rol oynar. Kabızlık sorununuz varsa, mercimek, brokoli ve elma başvuracağınız üç önemli kaynaktır.