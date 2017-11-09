Volkswagen ve Google bir araya geliyor! Amaç ise...

Kuantum hesaplama son zamanların en sıcak konusu, büyüklü küçüklü firmalar bu teknolojiyi üretip, çok sayıda sorunun giderilmesi için kullanmak istiyor. Microsoft'un kuantum bilgisayarlar için yeni bir kodlama dili var, Intel bu yeni teknoloji için bir test çipi geliştirdi ve bilim insanları pratik kuantum hesaplama uygulamaları için corkscrew ışınlarını kullanmanın yollarını arıyorlar.

Şimdi ise Volkswagen ile Google, birlikte çalışarak bu alanda kapsamlı araştırma yapacaklar, daha iyi EV bataryalar üretmek için (Toyota da bunu yapmaya çalışıyor) kuantum bilgisayarlar ve AI'yı kullanmayı düşünüyorlar.

İki firma ayrıca trafik optimizasyonu üzerinde de çalışmak istiyor (otonom otomobil geleceği için anahtar bir gelişme), ayrıca yeni makine öğrenme süreçleri üzerinde de çalışacaklar. Açıklama, Lizbon'daki 2017 Web Zirvesi'nde yapıldı ve San Francisco ve Münih'teki Volkswagen uzmanlarının Google'ın evrensel kuantum bilgisayarlarıyla çalışacağı söylendi: "Kuantum hesaplama teknolojisi, yeni boyutların kapısını aralıyor ve gelecek odaklı projeler için hızlı bir yolu temsil ediyor," diyen Volkswagen'ın Bilişim Kurulu Başkanı Martin Hoffmann, şöyle ekledi; "Biz Volkswagen'dekiler, kuantum teknolojisi ticari olarak piyasaya çıktığında onu kurumsal süreçler için kullanan ilklerden olmak istiyoruz. Google ile olan işbirliğimiz sayesinde, bu hedef doğrultusunda büyük bir adım attık."



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 29 DUVAR KAĞIDI