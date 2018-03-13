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Yaşam tarzına saldırılar bitmiyor

Metrobüste bir adam öpüşen bir çifte sözlü olarak saldırarak kendisini ahlak bekçisi ilan etti ve ne kadar yerli ve milli olduğunu vurgularcasına “Ben Avrupalı değilim” diye bağırdı. Buna benzer pek çok olay önceden de yaşandı. Öpüştüğü için insanları darp edenler, silah çekenler var bu ülkede. Bu şiddet yanlısı hadsizlere, olaylara seyirci kalanlara ne oluyor derseniz... Göstermelik gözaltılar yapılıyor, dava açılsa da, neticede hiçbir şey olmuyor! Bunun farkında olan, namusu kadın üzerinden tanımlayan ve ahlak bekçiliğine soyunan erkekler de palazlandıkça palazlanıyor ve bu saldırılar katlanarak artıyor.

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