« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Teknoloji
>
Yabancı dil sorunu bitiyor!
Oynatma Listesi
TEKNOLOJİ
Yabancı dil sorunu bitiyor!
Google’ın geçen aylarda tanıttığı ‘Pixel Buds’ adındaki akıllı kulaklık modeli, anlık sesli çeviri özelliğiyle dil öğrenme sorununun önümüzdeki yıllarda ortadan kalkacağını fazlasıyla gösteriyor.
GÜNCELLENME
26.12.2017 - 11:15
YAYIN
26.12.2017 - 10:46
google
kulaklık
çeviri
Pixel Buds
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Yabancı dil sorunu bitiyor!
SIRADA
Kanalizasyonda biriken yağlardan biyodizel üretiliyor
İster toplu taşıma, ister ticari araç isterseniz otomobil veya mobil ofis oluyor
Qualcomm yeni işlemcisini duyurdu, dizüstü bilgisayarlarda 1 saniye dönemi
Elektrikli bir yarış otomobili mi yoksa çita mı?
iPhone X'in kutusunu açtı, içinden kıl çıktı!
60 saniyede son model arabaları çalıyorlar
Bisiklete binme zevkini suyun üzerine taşıyan muhteşem icat!
Street Fighter V: Arcade Edition’ın yeni fragmanı yayında!
Total War Saga: Thrones of Britannia duyuruldu
Yeni Tesla'lar bu sabah ortaya çıktı!
Dünyanın konuştuğu robot: Atlas artık takla da atıyor!
A'dan Z'ye YouTube'da Telif | Teknopedi
iPhone X'in Face ID'si anneyle çocuğunu ayıramıyor!
Kapsamlı bir inceleme: Call of Duty WWII
Suudi vatandaşı Sophia'la baş başa görüştüler
iPhone X'in Face ID'sini maskeyle kandırdılar
iPhone 8 Plus Türkiye'de! iPhone 7 Plus'tan ne kadar farklı?
iPhone'daki "i" Ne Demek? | Teknopedi
Dünyanın ilk insansız akıllı elektrikli otobüsü
Türkiye Bölge'de internet trafiğinin üssü olmaya hazırlanıyor
Dubai’de uçan motosiklet tanıtıldı
Hyundai, araç içinde unutulan çocuklar için arka koltuk alarmı geliştirdi
Assassin's Creed Origins'in oynanış videosu yayınlandı!
İşte dünyanın en hızlı SUV’u
Japon kız görenleri şoke etti: Robot mu değil mi?
iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus karşı karşıya
Photoshopsuz Olduğuna İnanamayacağınız Fotoğraflar | Teknopedi
Apple yeni modeli iPhone X'i yerinde inceledik
Apple yeni iPhone modellerini tanıttı
Bunları da beğenebilirsiniz
03:09
Eskişehir'in çıkışı tesadüf değil!
14:05
25 Aralık Haftalık Burç Yorumları
05:38
Türkiye'nin en büyük sentetik DNA üreticisi Pınar Akalın
02:35
Zirvenin beklenmedik ortakları karşı karşıya!
Bunları kaçırmayın
00:44
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (26.12.2017)
01:53
Kazada yaralandı, arkadaşları başında ağladı
06:00
Geceye damga vuran sahne!
04:14
Yabancı dil sorunu bitiyor!
01:33
Tuzla'da panik yaratan koku: Çalışma yapılan yerlerin gündüz görüntüsü
01:06
İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu
01:31
27 Aralık Günlük Burç Yorumları
01:26
26 Aralık Günlük Burç Yorumları
01:29
Mutlu yıllaaaar! | Doktor bu ne
00:33
Askerler hastanelik oldu
01:37
2 bin yıllık "Hırsızlar Tanrısı" heykeli bulundu
02:40
Ergen bireylerin odalarında hangi renkler kullanılmalı?
01:02
DEAŞ’ın yılbaşı planı bozuldu
02:08
Cenk Tosun Everton'a gidiyor mu?
02:29
Erdoğan: Bu adayı bize tahsis etseniz de restore etsek
01:05
Kaldırım çalışması zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi
02:14
Tuzla'da yoğun koku paniğe yol açtı
01:11
Tuzla'da yoğun koku vatandaşları korkuttu
00:33
Milyonluk Resim 40. Bölüm 1. Tanıtımı
01:11
Sivas'ta otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
04:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da önemli açiklamalarda bulundu
01:01
Portekizli Turist Trabzon'da Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu, ortalık karıştı
00:35
Erkek arkadaşını tokatladı
00:56
Oyuncak silahlarını kırdılar, hediyeyi kaptılar
00:45
Son 24 saatte ne oldu? (25.12.2017-2)