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TEKNOLOJİ

Yabancı dil sorunu bitiyor!

Google’ın geçen aylarda tanıttığı ‘Pixel Buds’ adındaki akıllı kulaklık modeli, anlık sesli çeviri özelliğiyle dil öğrenme sorununun önümüzdeki yıllarda ortadan kalkacağını fazlasıyla gösteriyor.
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YAYIN26.12.2017 - 10:46
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