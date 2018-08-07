Yaban Mersinli Vegan Pasta | Mucize Lezzetler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kaliteli hizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler>Yaban Mersinli Vegan Pasta | Mucize Lezzetler
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MUCİZE LEZZETLER

Yaban Mersinli Vegan Pasta | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Yaban Mersinli Vegan Pasta var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

 

  • 1/2 bardak çiğ badem
  • 1/2 bardak çiğ fındık
  • 1 bardak yulaf ezmesi
  • 12 adet hurma (soyulmuş çekirdekleri çıkarılmış)
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 3 tane donmuş muz
  • 2 kaşık badem sütü
  • 1 buçuk çay kaşığı vanilya esansı
  • 1 bardak donmuş yaban mersini
  • 1 bardak çiğ kaju (suda bekletilmiş)
  • 1 bardak çiğ badem (suda bekletilmiş)
  • 1/3 bardak hindistan cevizi yağı
  • Yarım su bardağı bardak bal
  • 1/4 bardak taze sıkılmış lime suyu
  • 1 kaşık lime kabuğu rendesi
  • Süslemek için file Antep fıstığı

 

Yapılışı:

Taban yapılışı: Çiğ badem, çiğ fındık, yulaf ezmesi, hurma ve tuz iyice birbirine karışana kadar Arçelik Eternity Doğrayıcı’da çekilir. Kelepçeli kek kalıbına boşaltıp spatula ile bastırarak üzeri düzlenir. Diğer malzemeler hazırlanana kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nın Derin Dondurucu bölümüne koyulur.

Yaban mersinli kat yapılışı: Donmuş ve doğranmış muz, donmuş yaban mersini, badem sütü ve vanilya esansı da Arçelik Eternity Doğrayıcı’da çekilip dondurma kıvamına getirilir. Buzlukta bekleyen tabanın üzerine boşaltıp yine spatula ile üzerine pürüzsüz hale getirilir. Üst katman yapılana kadar yine dondurucuda bekletilir.

Limonlu krema katı yapılışı: Islatılmış kaju, badem, hindistan cevizi yağı, bal, limon kabuğu rendesi ve limon suyu Arçelik Eternity Doğrayıcı’ya koyulur pürüzsüz bir kıvam alana dek çekilir. Buzluktan çıkarılan kalıba döküp içinde hiç hava boşluğu kalmayacak şekilde bastırıp üzeri düzlenir. File antep fıstıkları üzerine serpiştirilir.

6-8 saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nın Derin Dondurucu bölümünde beklettikten sonra 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletip dilimlenir.

 

 

 

 

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