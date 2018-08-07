Yaban Mersinli Vegan Pasta | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1/2 bardak çiğ badem
- 1/2 bardak çiğ fındık
- 1 bardak yulaf ezmesi
- 12 adet hurma (soyulmuş çekirdekleri çıkarılmış)
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 3 tane donmuş muz
- 2 kaşık badem sütü
- 1 buçuk çay kaşığı vanilya esansı
- 1 bardak donmuş yaban mersini
- 1 bardak çiğ kaju (suda bekletilmiş)
- 1 bardak çiğ badem (suda bekletilmiş)
- 1/3 bardak hindistan cevizi yağı
- Yarım su bardağı bardak bal
- 1/4 bardak taze sıkılmış lime suyu
- 1 kaşık lime kabuğu rendesi
- Süslemek için file Antep fıstığı
Yapılışı:
Taban yapılışı: Çiğ badem, çiğ fındık, yulaf ezmesi, hurma ve tuz iyice birbirine karışana kadar Arçelik Eternity Doğrayıcı’da çekilir. Kelepçeli kek kalıbına boşaltıp spatula ile bastırarak üzeri düzlenir. Diğer malzemeler hazırlanana kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nın Derin Dondurucu bölümüne koyulur.
Yaban mersinli kat yapılışı: Donmuş ve doğranmış muz, donmuş yaban mersini, badem sütü ve vanilya esansı da Arçelik Eternity Doğrayıcı’da çekilip dondurma kıvamına getirilir. Buzlukta bekleyen tabanın üzerine boşaltıp yine spatula ile üzerine pürüzsüz hale getirilir. Üst katman yapılana kadar yine dondurucuda bekletilir.
Limonlu krema katı yapılışı: Islatılmış kaju, badem, hindistan cevizi yağı, bal, limon kabuğu rendesi ve limon suyu Arçelik Eternity Doğrayıcı’ya koyulur pürüzsüz bir kıvam alana dek çekilir. Buzluktan çıkarılan kalıba döküp içinde hiç hava boşluğu kalmayacak şekilde bastırıp üzeri düzlenir. File antep fıstıkları üzerine serpiştirilir.
6-8 saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nın Derin Dondurucu bölümünde beklettikten sonra 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletip dilimlenir.