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VLOG I 3 Günlük Şok Diyet | Beliz Şen
Oynatma Listesi
LİFE STYLE
VLOG I 3 Günlük Şok Diyet | Beliz Şen
Bildiğiniz gibi diyetteyim!! Diyetimde geçen hafta 3 günlük şok diyet yaptım. Ve 3 günün sonunda 1.8kg vermiştim. Bu şok diyeti sizinle paylaşmak istedim. İyi seyirler...
GÜNCELLENME
07.02.2018 - 11:59
YAYIN
07.02.2018 - 10:07
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VLOG I 3 Günlük Şok Diyet | Beliz Şen
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