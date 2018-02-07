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VLOG I 3 Günlük Şok Diyet | Beliz Şen

Bildiğiniz gibi diyetteyim!! Diyetimde geçen hafta 3 günlük şok diyet yaptım. Ve 3 günün sonunda 1.8kg vermiştim. Bu şok diyeti sizinle paylaşmak istedim. İyi seyirler...
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YAYIN07.02.2018 - 10:07
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