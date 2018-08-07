Panzarella Salatası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 adet şeftali
- 1 adet mozarella peyniri
- 50 g ceviz
- 1 demet roka
- 1 demet fesleğen
- Birkaç yaprak akdeniz yeşilliği
- 100 ml nar ekşisi
- Kızarmış ekmek küpleri
Salata sosu;
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı balsamik sirke
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 diş sarımsak püresi
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
- Şeftaliler ortadan keserek ikiye ayırılır ve çekirdekleri çıkartılır. Arçelik Ankastre Ocak’ta tavada dağılmadan yumuşayacak şekilde pişirilir.
- Salata sosunun tüm malzemeleri bir kasede birleştirilip karıştırılır.
- Roka ve fesleğenler irice doğranır. Salata tabağının içine alınır.
- Izgara şeftali dilimleri, cevizi ve nar ekşisini dökülür.
- Kızarmış ekmek küpleri serpiştirilir. Mozarella peyniri bütün olarak rokaların üzerine koyulur.
- Ardından hazırlanan salata sosu da ilave edilir.
- Afiyet olsun.