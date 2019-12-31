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MUCİZE LEZZETLER

Palmiye Kurabiye | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Palmiye Kurabiye var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 3-4 adet kare milföy hamuru
  • 4-5 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı fındık

Tarif:

  1. Arçelik Doğrayıcı içerisine fındığı alıp çekin.
  2. Milföyleri tezgaha alıp kenarlarından birleştirip büyük bir hamur elde edene kadar merdane yardımıyla açın.
  3. Bir kasede şeker ve fındığı karıştırıp hamurun üzerine serpin.
  4. Hamuru karşılıklı iki tarafından rulo yapılıp ortada birleştirin ve üzerine hafif bastırın.
  5. Hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat bekletin.
  6. Çıkarınca bir parmak kalınlığında kesilerek yan tarafı üste gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
  7. Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri pembeleşene kadar pişirin.
  8. Afiyet olsun!
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