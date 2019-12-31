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Palmiye Kurabiye | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Palmiye Kurabiye var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 3-4 adet kare milföy hamuru
- 4-5 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı fındık
Tarif:
- Arçelik Doğrayıcı içerisine fındığı alıp çekin.
- Milföyleri tezgaha alıp kenarlarından birleştirip büyük bir hamur elde edene kadar merdane yardımıyla açın.
- Bir kasede şeker ve fındığı karıştırıp hamurun üzerine serpin.
- Hamuru karşılıklı iki tarafından rulo yapılıp ortada birleştirin ve üzerine hafif bastırın.
- Hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat bekletin.
- Çıkarınca bir parmak kalınlığında kesilerek yan tarafı üste gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri pembeleşene kadar pişirin.
- Afiyet olsun!
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