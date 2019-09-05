Kuşkonmazlı Karides Sote | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 g jumbo karides
- 4 diş rendelenmiş sarımsak
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı limon suyu
- 7-8 dal kuşkonmaz
- Tuz
- Karabiber
Tarif:
- Tereyağını sarımsakla beraber Arçelik Ankastre Ocak’ta kızdırın.
- Pul biberi ve toz biberi atıp 1 dakika daha karıştırın.
- Yıkanıp süzülmüş karidesleri ve limon suyunu ekleyip baharatlarla iyice karışana kadar karıştırın.
- Yaklaşık 5-6 dakika kavrulana kadar karıştırın.
- Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.
- Kuşkonmazların alt kısımlarından 3-4 cm lik kısmını kesip atın.
- Kuşkonmazları da aynı tavaya alıp tuz ve karabiber serpin ve 3-4 dakika yönünü değiştirerek pişirin.
- Karides ve kuşkonmazlarınızı tabağınıza alıp servis yapabilirsiniz.
- Afiyet olsun!