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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Koyunlarına askeri düzende yürümeyi öğretti
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Koyunlarına askeri düzende yürümeyi öğretti

Çin'de bir çoban, 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 6.5 milyon kez izlendi.
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