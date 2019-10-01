Kızarmış Mini Tavuklar | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 su bardağı sade mısır gevreği
- 500 g tavuk göğüs
- Yarım su bardağı un
- 2 adet yumurta
Ballı hardal sosu için;
- Yarım su bardağı bal
- 3 yemek kaşığı sarı hardal
- 3 yemek kaşığı dijon hardalı
Kızartmak için;
- Ayçiçek yağı
Tarif:
- Mısır gevreklerini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da çekip bir kaseye alın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta derin bir tavada yağı kızdırın.
- Küçük küçük doğradığınız tavukları önce una sonra yumurtaya ardından da mısır gevreğine bulayın.
- Kızdırdığınız yağda pişirin.
- Ballı hardal sosu için bir kasede balı, sarı hardalı ve dijon hardalını karıştırın.
- Pişen tavukları ballı hardal sosu ile servis edin.
- Afiyet olsun!