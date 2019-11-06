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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İncirli Tart | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde İncirli Tart var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:
Hamur için;

  • 250 g buğday unu
  • 150 g tereyağı, soğuk
  • 60 g pudra şekeri
  • 1 adet yumurta
  • 1 tutam tuz

Krema için;

  • 250 ml süt
  • 60 g toz şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 50 g mısır nişastası
  • 2 adet yumurtanın sarısı
  • 30 g tereyağı

Üzeri için;

  • 8 adet taze incir

Tarif:

  1. Küpler halinde kesilmiş tereyağlarını unla birlikte Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içine alıp ekmek kırıntısı görünümünü alana kadar çekin.
  2. Ardından pudra şekeri, yumurta ve tuz koyup biraz daha karıştırın.
  3. Hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 30 dakika dinlendirin.
  4. Buzdolabından çıkardığınız hamuru merdane yardımıyla açın ve tart kalıbına yerleştirin. Üzerine çatal batırarak delikler açın. Bu delikler hamurun kabarmasını önlüyor. 
  5. 180 °C ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da hamurlar altın şansı olana kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin. 
  6. Pişen tart hamurunu fırından çıkarıp soğuması için bir kenara alın.
  7. Sütten yarım su bardağı ayırıp kalanını Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye koyun. 
  8. Toz şekerin yarısını ve vanilya özütünü de ekleyip kaynatın.
  9. Kalan süte nişasta koyup karıştırın.
  10. Yumurta sarılarını, kalan 30 gram toz şekerle birlikte çatalla çırpın. 
  11. Yumurta sarısı ve şekere nişastalı sütü ekleyip karıştırın. 
  12. Bu karışımı yavaş yavaş ocaktaki vanilyalı süte ekleyip çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. Topak topak olmaması için hızlı bir şekilde karıştırarak pişirin. 
  13. Muhallebi kıvamından daha az yoğunluğa gelince ocaktan alıp karıştırmaya devam edin. 
  14. Kremayı soğumuş tart hamurunun üstüne sıkın ya da dökün. 
  15. Taze inciri dilimleyip tartın üstüne dizerek servis edin.
  16. Afiyet olsun! 

 

 

 

 

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