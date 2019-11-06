İncirli Tart | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
Hamur için;
- 250 g buğday unu
- 150 g tereyağı, soğuk
- 60 g pudra şekeri
- 1 adet yumurta
- 1 tutam tuz
Krema için;
- 250 ml süt
- 60 g toz şeker
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 50 g mısır nişastası
- 2 adet yumurtanın sarısı
- 30 g tereyağı
Üzeri için;
- 8 adet taze incir
Tarif:
- Küpler halinde kesilmiş tereyağlarını unla birlikte Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içine alıp ekmek kırıntısı görünümünü alana kadar çekin.
- Ardından pudra şekeri, yumurta ve tuz koyup biraz daha karıştırın.
- Hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 30 dakika dinlendirin.
- Buzdolabından çıkardığınız hamuru merdane yardımıyla açın ve tart kalıbına yerleştirin. Üzerine çatal batırarak delikler açın. Bu delikler hamurun kabarmasını önlüyor.
- 180 °C ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da hamurlar altın şansı olana kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin.
- Pişen tart hamurunu fırından çıkarıp soğuması için bir kenara alın.
- Sütten yarım su bardağı ayırıp kalanını Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye koyun.
- Toz şekerin yarısını ve vanilya özütünü de ekleyip kaynatın.
- Kalan süte nişasta koyup karıştırın.
- Yumurta sarılarını, kalan 30 gram toz şekerle birlikte çatalla çırpın.
- Yumurta sarısı ve şekere nişastalı sütü ekleyip karıştırın.
- Bu karışımı yavaş yavaş ocaktaki vanilyalı süte ekleyip çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. Topak topak olmaması için hızlı bir şekilde karıştırarak pişirin.
- Muhallebi kıvamından daha az yoğunluğa gelince ocaktan alıp karıştırmaya devam edin.
- Kremayı soğumuş tart hamurunun üstüne sıkın ya da dökün.
- Taze inciri dilimleyip tartın üstüne dizerek servis edin.
- Afiyet olsun!