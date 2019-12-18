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MUCİZE LEZZETLER

Fırında Hindi But | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fırında Hindi But var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 adet hindi but
  • 8 adet arpacık soğan
  • 1 adet havuç
  • 2 adet kereviz sapı
  • 3 diş sarımsak
  • 500 ml sıcak tavuk suyu
  • 2 dal kekik
  • 2 dal biberiye
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber

Tarif: 

  1. Hindi butun üzerine tuz ve karabiber serpin.
  2. Arçelik Ankastre Ocak'ta sıvı yağ eklediğiniz kızgın bir tavada hindi butu mühürleyin ve kenara alın.
  3. Aynı tavada iri iri doğradığınız sebzeleri de soteleyin, ardından biberiye ve kekiği ekleyin.
  4. Tavuk suyunu ekleyin ve kaynatın.
  5. Hindiyi tekrar tavaya alın ve 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da bir buçuk saat kadar pişirin.
  6. Pişen hindinizi sebzelerle beraber servis edebilirsiniz.
  7. Afiyet olsun!

 

 

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