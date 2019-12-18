Oynatma ListesiMUCİZE LEZZETLER
Fırında Hindi But | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fırında Hindi But var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 adet hindi but
- 8 adet arpacık soğan
- 1 adet havuç
- 2 adet kereviz sapı
- 3 diş sarımsak
- 500 ml sıcak tavuk suyu
- 2 dal kekik
- 2 dal biberiye
- Sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
Tarif:
- Hindi butun üzerine tuz ve karabiber serpin.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta sıvı yağ eklediğiniz kızgın bir tavada hindi butu mühürleyin ve kenara alın.
- Aynı tavada iri iri doğradığınız sebzeleri de soteleyin, ardından biberiye ve kekiği ekleyin.
- Tavuk suyunu ekleyin ve kaynatın.
- Hindiyi tekrar tavaya alın ve 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da bir buçuk saat kadar pişirin.
- Pişen hindinizi sebzelerle beraber servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
GÜNCELLENME