Avokadolu Puding | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 adet olgunlaşmış avokado
- 50 g eritilmiş bitter çikolata
- 1/4 su bardağı kakao
- 1/4 su bardağı agave veya akçaağaç şurubu
- 1/4 su bardağı süt (badem sütü de kullanabilirsiniz)
- 1 yemek kaşığı vanilya özütü
Tarif:
- Avokadoları soyun ve içlerini bir kaşık yardımıyla Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alın.
- Diğer malzemeleri de doğrayıcıya ekleyip homojen hale gelene dek karıştırın.
- İsteğinize göre üzerini file badem ve kırmızı meyveler, hindistan cevizi ile süsleyin.
- Afiyet olsun!