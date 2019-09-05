3 Farklı Et Marine Yöntemi | Mucize Lezzetler
Kremalı sos ile marinasyon: (bonfile)
- 1 su bardağı krema
- 4-5 dal taze kekik
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 adet rendelenmiş kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Soya sos ile marinasyon: (antrikot)
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı dijon hardalı
- 2 diş sarımsak rendesi
- Yarım çay kaşığı karabiber
Süt ile marinasyon:
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kuru kekik