Üst düzey yönetici atamalarında Boğaziçi ilk sırada

Haberde ataması bu yıl gerçekleşen üst düzey yönetici pozisyonlarındaki Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının görüşlerine de yer veriliyor. Üniversite’nin yıllardır bu başarısını koruyabilmesi hakkındaki görüşlerini paylaşan mezunlar Boğaziçi’nin köklü geçmişine ve kültürüne dikkat çekiyor.

Egonzehnder Türkiye Yönetici Ortağı Murat Yeşildere bir Boğaziçili olarak, mezun grubu etkinliği ile Boğaziçi Üniversitesi’nin önünde durabilecek bir üniversite göremediğini belirterek “Bence henüz böyle bir değişimin etkilerinin ciddi olarak hissedilmemesinin temel nedeni bu üniversitelerin hala olgunlaşma sürecinden olmaları, diğer taraftan Boğaziçi Üniversitesi’nin Robert Kolej ile birlikte 150 senelik bir geçmişi var.” diyor. Yeşildere aynı zamanda akademik kadro, kütüphane ve araştırma imkânları, merkezi kampüs gibi avantajları da Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının başarısının ardında yatan sebepler olarak görüyor.

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca ise birey olma, sorgulama ve sorumluluk bilinci gibi değerleri Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrendiğini söylüyor. Kuruca, “Farklılıklardan korkmayı değil, tam tersi bunun hepimiz için büyük bir zenginlik olduğunu öğretti. Meraklı ve araştırmacı bir insan olmayı bana Boğaziçi’nin aşıladığını gururla söyleyebilirim” diyerek başarısının sırrının altında Boğaziçi günlerinin yattığının altını çiziyor. Boğaziçi’nin “Geçmişini tanıyan ama geçmişine saplanıp kalmayan bireyleri yetiştirdiğini” söyleyen Kuruca “Üniversite kapısından ilk girdiğimiz andan mezuniyette kep atana kadar öğrencilerine hep bu saydığım değerleri, kültürü ve vizyonu aşılamaya çalışan Boğaziçi Üniversitesi; aslında mezunlarının bir nevi başarının şifresini de verir: Çok çalışmak, öğrenmeye ve yeniliklere her daim aç olmak, farklı düşüncelere hep açık olmak.”

Alliance Healthcare Genel Müdür Selim Taşo da başarısındaki Boğaziçi etkisini şu şekilde özetliyor:

"Bence Boğaziçi’ni diğer üniversitelerden ayıran en önemli özellikler; sade ve öz bilgi sunması, öğrencileri tartışma, bağımsız düşünme, problem çözme, birlikte çalışma, lider olma ve yaratıcı olma konusunda teşvik etmesiydi.”

Taşo’ya göre Boğaziçi, özellikle üst düzey yöneticilik pozisyonları için gerekli olan problem çözme, analitik düşünme ve liderlik gibi özellikleri sağlıyor. Taşo aynı zamanda Boğaziçi’nin farklılıklardan korkmamayı, tam tersi bunun hepimiz için bir zenginlik olduğunu öğrettiğini vurguluyor.

Kaynak: Turkish Time Dergisi- Temmuz Sayısı