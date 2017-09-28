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    Ürperten kürtaj raporu

    DIŞ HABERLER
    28.09.2017 - 23:49 | Son Güncelleme:

    İngiliz tıp dergisi Lancet’te yayımlanan Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasına göre dünya genelinde 2010-2014 arasında her yıl güvensiz koşullarda 25 milyon kürtaj operasyonu yapıldı.

    Bunların yüzde 97’si Afrika, Asya ve Latin Amerika’da oldu. Dr. Bela Ganatra, “Teknolojideki gelişmelere rağmen çok fazla sayıda kürtaj operasyonu sağlıksız koşullarda gerçekleşiyor. Birçok kadın acı çekiyor ve ölüyor” dedi. 

    Etiketler: Lancet , Kürtaj , gazetehaberleri
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