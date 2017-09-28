Ürperten kürtaj raporu

Bunların yüzde 97’si Afrika, Asya ve Latin Amerika’da oldu. Dr. Bela Ganatra, “Teknolojideki gelişmelere rağmen çok fazla sayıda kürtaj operasyonu sağlıksız koşullarda gerçekleşiyor. Birçok kadın acı çekiyor ve ölüyor” dedi.
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