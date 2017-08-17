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    Ürdün’e gidiyor

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    17 Ağustos 2017 - 00:07Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 00:07

    Körfez krizinin çözümü için Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’ı kapsayan tura çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta başında da Ürdün’e gidecek. Ziyarette Suriye, Irak, Filistin ve Katar başlıkları ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos’taki günübirlik ziyaretinde Ürdün Kralı Abdullah’la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Abdullah arasındaki görüşmede dört kritik başlık konuşulacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra başta İsrail-Filistin anlaşmazlığı olmak üzere, Suriye’deki son gelişmeler, Kuzey Irak’ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu ve Körfez’de yaşanan kriz değerlendirilecek. Türkiye-Ürdün ilişkilerinin 70. yılına denk gelen ziyarette turizm, sanayi ve deniz yollarıyla ilgili atılacak adımların ele alınması da bekleniyor. İki lider son olarak Mescid-i Aksa krizinin çözümü için geçen ay bir telefon görüşmesi yapmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , erdoğan , ürdün
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