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    Ünlü türkücü obeziteye savaş açtı... Kendini bu hale getirdi

    Behçet DALMAZ/İSTANBUL, (DHA)
    21.02.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    HAKKARİLİ Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için çıkardığı Türkçe ve Kürtçe 12 eserin yer aldığı ’Üç beyaz/Maalesef’ albümü için tanıtım gecesi düzenledi. Kilolu bir insan kılığında sahneye çıkan Aydın, geceye katılan sanatçı arkadaşları ve davetlilere, Türkiye’nin 7 bölgesinden getirdiği, toprak numunelerini ikram edip, yedirdi.

    Çevre, doğa katliamları, trafik canavarı, kadına yönelik şiddet gibi sıra dışı kliplerle gündeme gelen şarkıcı Aydın Aydın, yine ilginç bir projeye imza attı. Aydın, çağın hastalığı olarak bilinen obeziteye dikkat çekmek için ’Üç beyaz/Maalesef’ ismiyle albüm çıkardı.İstanbul Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen albümün tanıtım gecesine, Başbakan Başdanışmanı Muhsin Kızılkaya’nın yanı sıra Berdan Mardini, Kahtalı Mıçe, Latif Doğan’ında aralarında bulunduğu sanatçılar ve davetliler katıldı.Aydın Aydın gecede, Türkiye'nin 7 bölgesinden getirilen toprak numunelerinden önce kendisi yedi, ardından da davetlilere ikram etti.

    Ünlü türkücü obeziteye savaş açtı... Kendini bu hale getirdi

    ’TOPRAK ANADIR, VATANDIR, CANDIR, NAMUSTUR’

    Sanatçı Aydın,hem dünyada hem de Türkiye’de birçok insanın canına mal olan obezite hastalığına dikkat çekmek için Üç beyaz/Maalesef (Un, şeker ve tuz) 12 eserden oluşan albüm yaptığını söyledi. Aydın, "İnsanoğlu ne zaman ki, toprakla ilişkisini kesince, birçok hastalığa davetiye çıkarıldı. Torak anadan gelmişiz, toprağa gideceğiz. Toprak anadır. Her şey toprakla oluyor. Toprak vatandır, toprak namustur. Biz de topraktan gelmişiz. Ben de toprağımı, vatanımı çok seviyorum. Türkiye'nin 7 bölgesinde şifa niyetiyle toprak getirip, burada insanlara ikramda bulunduk. Amacımız, obezite hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda insanların duyarlı olmasını sağlamaktır" dedi.

    Sanatçı Aydın,Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerleri de rahmetle andıklarını, ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulunduğunu söyledi.

    Etiketler: obezite , türkücü , Aydın Aydın , son dakika
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