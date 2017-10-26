Ünlü şarkıcıdan Seda Sayan ve Uğur Aslan hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Ayhan Aşan ve eşi Ayla Koyun, bir televizyon kanalında hakkında çıkan açıklamalar nedeniyle programın sunucusu Seda Sayan ile Uğur Aslan ve eski eşi Selma Aşan'a, "özel hayatın gizliliği, iftira ve hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün eşi Ayla Koyun ve avukatı Burhan Ateş ile birlikte gelen Ayhan Aşan şikayet dilekçesini savcılığa sundu. Şikayet dilekçesinde eşi Ayla Koyun hakkında Show TV'de yayınlanan 'Artık Susma' adlı programda bazı açıklamalar yapıldığını belirten Aşan, Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın programda Ayla Koyun'u yuva yıkan, çocukları babasından ayıran kişi olarak gösterdiğini iddia etti. Aşan yapılanların özel hayatın gizililiğinin açık ihlali olduğunu kaydetti. Suç duyurusunda, Selma Aşan hakkında da 'iftira ve hakaret' suçu nedeniyle yasal işlem yapılması talep edildi. Avukat Burhan Ateş, "Savcılık programla ilgili kasetleri isteyecek. Gerekli görürse dava açacak" dedi.

MADDİYAT PEŞİNDE OLMADIM



Aşan, adliye çıkışında yaptığı açıklamada "Ben hiçbir zaman maddiyat peşinde olmadım. Ancak karşı taraf (eski eşi) evi, aracı, emekli maaşı olduğu halde kalkıp orada 'ben çocuğuma bir çikolata dahi alamıyorum' deyip beni sanki kamuoyunda çocuğuna bir çikolata almayan baba konumuna soktu" diye konuştu. Sabah