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    Ünlü fast food zinciriyle ilgili flaş ‘patates’ iddiası

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 09:54 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 10:06

    Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te sorulan bir soru üzerine eski çalışanları ünlü fast food zincirinin müşterileri kandırmak için kullandığı yöntemleri anlattı.

    Türkiye'de de şubeleri bulunan bir fast food zincirinin çalışanları sosyal medya sitesi Reddit'te şirketin porsiyon politikalarına ilişkin bir hayli ilginç iddialarda bulundu.

    ActualRobet1 takma adlı bir Reddit kullanıcısının "İşiniz müşterilerden gizlemenizi gerektiren ne gibi şeyler bekliyor" sorusuna söz konusu zincir çalışanı bazı kullanıcılardan dikkat çeken itiraflar geldi.

    Bazı çalışanlar, patates kızartmasını karton kutulara koyarken, müşteriyi yanıltmak için başvurmaları istenen 'sıkma' tekniğini anlattı. EcperiMENTALbunny adını kullanan eski bir personel, "Patateslerin doluymuş gibi görünmesi için kartonu nasıl sıkmam gerektiği bana öğretildi" dedi.

    Benzer ifadeler zincir mağazalarda çalışan başkaca insanlar tarafından da dile getirilirken, dünyaca ünlü şirket iddiaları yalanladı.

     

     

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    Etiketler: Patates , fast food , Restoran
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