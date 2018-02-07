Üniversiteli sinemacılar Cannes yolcusu

Üniversite öğrencisi sinemacılar Cannes’a gitmeye hazırlanıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri Onur Erdurak, Canberk Günay, Murat Etyemez ve Ali Galip Özkaya’nın çektikleri ‘Stranded’ adlı kısa film, ‘Kısa Film Köşesi’nde gösterilmek üzere Cannes Film Festivali’ne seçildi. İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya Özkan, Öğretim Görevlileri Dr. Serkan Şavk ve Deborah Hardt’ın danışmanlık yaptığı öğrencilerin çalışması, dünya genelinden yaklaşık 1.500 film arasından seçilen 223 çalışma arasında oldu. Festival Fransa’da 14 – 19 Mayıs arasında 71’inci kez düzenlenecek.Filmin yönetmenliğini üstlenen Onur Erdurak, ‘Film Yapım’ dersi kapsamında oluşturduğu senaryo doğrultusunda 8 dakikalık kısa film çektiklerini belirterek şunları söyledi:

“Film, distopik bir gelecekte, ‘Evlerimizde Güvendeyiz’ sloganını kullanarak vatandaşlarının evlerinden dışarı çıkmamalarını sağlayan ve onları sıkı bir kontrol altında tutan bir hükümete karşı duran bir adamın hikâyesini anlatıyor. Filmde, ‘bir yalan yeteri kadar söylenirse sonunda inanır mıyız’, sorusuna cevap aradık. Yalnız bir adamın yaşadığı mekânda o dünyayı adamın bakış açısından tanıyarak çektik. Cannes Film Festivali’nin Cannes Cinefondation kısmına katıldık. Filmimizin oyunculuğunu da Kemal Erdurak, yaptı. Erdurak, öğrenciler için Cannes Cinefondation kısmına katılmamızı önerdi. Cannes Film Festivali’nin sayfasında Short Film Corner jürisinden filmimizin kendi platformlarına da aday olmaya layık bir çalışma olduğu yönünde bir bildirim aldık. Bundan sonra da ‘Stranded’ adlı kısa filmimiz ile festivalin Kısa Film Köşesi’ne başvurduk. Filmimizin tüm festival boyunca kısa film kategorisi kapsamında gösterimde olacağını öğrendik. Filmimizin seçilmesinden dolayı çok mutluyuz.