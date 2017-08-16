Üniversitelerden akademik ilan

16 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de çeşitli üniversitelerin akademik ilanları yayınlandı. Buna göre Yeditepe Üniversitesi mimarlık, tıp ve ticari bilimler fakültelerindeki çeşitli anabilim dallarına üç profesör ve üç doçent alınacak. Ufuk Üniversitesi ise tıp, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile adalet meslek yüksekokuluna 13 akademisyen istihdam edecek. Altınbaş Üniversitesi işletme, diş hekimliği, mühendislik ve doğa bilimleri, iktisadi idari ve sosyal bilimler, uygulamalı bilimler ile güzel sanatlar ve tasarım fakültelerine 19 öğretim üyesi kabul edecek. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi de tıp fakültesine alınacak 3 akademisyen için ilana çıktı. Akademisyenler 2547 sayılı Kanun ve ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitelere alınacak. Akademik kadrolarla ilgili detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına 16 Ağustos tarihli Resmi Gazete’den ulaşılabilecek.