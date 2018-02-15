Üniversite ‘yerli ve organik’ güneş paneli üretti

EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela, yaklaşık 20 yıldır güneşten elektrik üretimi teknolojileri üzerine çalıştığını, bu konuda yeni trendin organik güneş panelleri olduğunu belirtti.

Organik güneş panellerinin 2020'de piyasada olacağını anlatan Prof. Dr. Ela, bu panellerde güneş ışığını absorbe eden moleküllerin kullanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ela, moleküllerin bitkilerde fotosentez sırasında güneş ışığını absorbe ederek besin yapımında rol alan klorofil benzeri nano materyaller olduğunu belirterek, "Öncelikli hedefimiz kendi laboratuvarlarımızda sentezlediğimiz bu nano materyallerle güneş paneli verimlerini artırmak. Kendimizin sentezlediği, dizaynını kendimizin yaptığı yeni moleküler sistemler bunlar. Kendi materyallerimizle bu molekülün dizaynını yapıyoruz. Bunun dizaynı çok kritik, çünkü güneş ışığını absorbe etme görevi var. Güneş ışığını ne kadar çok absorbe ederse güneşten elektriğe dönüşüm verimi o kadar yüksek" dedi.

GÜNEŞ PİLİ HÜCRESİ İTHALATINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Enerji alanındaki çalışmalarıyla 2017’de yılında TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü alan Prof. Dr. Ela, organik güneş paneli üretiminin tamamının yerli imkânlarla yapılabildiğini, tüm üretim teknolojisine hakim olduklarını söyledi.

Yaygın olarak kullanılan panellerin silisyum temelli teknolojiyle üretildiğini, bu yöntemde üretilen panellerde güneş pili hücrelerinin yerli olarak üretilmediği için ithal edildiğini anlatan Prof. Dr. Ela, "Hücre boyutunu ithal edip, panel boyutuna kendimiz getirebiliyoruz. Yani bu teknolojinin tüm noktalarına hakim değiliz. Fakat organik güneş pillerinde bu güneş pili üretiminin materyal boyutundan karakterizasyon boyutuna kadar her aşamasına hakimiz" diye konuştu.

KULLANIM ALANI GENİŞ

Prof. Dr. Ela, yerli organik güneş panellerinin esnek ve cam yüzeylere de uygulanabildiğine dikkati çekerek, kıyafetlerden şapka, çanta gibi farklı eşyalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu söyledi.

Yerli güneş panellerinin organik yapısı nedeniyle çevre dostu niteliği taşıdığını, geri dönüşümü sırasında doğaya zarar vermediğine dikkati çeken Ela, sözlerine şöyle devam etti:

"Kullandığımız nano materyaller çevreye zararı olmayan yeni bir teknoloji. Silisyum temelli onların geri dönüşümü ise kirlilik yaratıyor. Silisyum temelli güneş panellerinde amortisman süresi 3-4 yılı bulmasına rağmen organik güneş pillerinde bu süre 3-4 ay. Bu da tüketici için avantaj. A'dan Z'ye üretim teknolojisine hakim olduğumuz için daha ucuz. Silisyum güneş paneli teknolojisinin tüm sürecine hakim olmadığımız için maliyeti fazla. Bu teknolojide tüm üretime vakıfız, üretim maliyeti neredeyse 4'te 1 düşüyor. Organik güneş panellerinin üretim maliyeti çok düşük olduğu için daha ucuza satılacak. Dolayısıyla tüketici organik güneş panelini almayı tercih edecek."