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Ülkemizin az bilinen cennet plajları

Ülkemizde el değmemiş güzellikte pek çok plaj bulunuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de bakir kalmış ve masmavi denize açılan koy ve plajlarda yüzmenin ve tatilin tadını doyasıya yaşamak mümkün. İşte ülkemizin az bilinen cennet plajları...

Hürriyet Haber
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1- Ayazma Plajı - Bozcaada
Bozcaada'nın en temiz plajlarından biri olan Ayazma Plajı, soğuk suda yüzmeyi sevenleri bekliyor. Pırıl pırıl kuma sahip olan bu plaja ada merkezinden minibüslerle ulaşılabiliyor.

Ülkemizin az bilinen cennet plajları

2- Kaputaş Plajı - Kaş
Çakıl taşları ve kum kaplı bir plaja sahip olan Kaputaş Plajı, Kaş ile Kalkan arasında yer alıyor. Bakir koylardan biri olan Kaputaş plajında masmavi denizin tadını çıkarabilir ve doğa ile başbaşa bir gün geçirebilirsiniz.

Ülkemizin az bilinen cennet plajları

3- Delikli Koy - Çeşme
Çeşme'nin popüler plajlarına inat gizli kalmış Delikli koy cennet plajlar arasında bulunuyor. Pırıl pırıl bir denize sahip olan Delikli koyu hafif esintisi ile yaz günlerinde içinizi ferahlatabilir.

Ülkemizin az bilinen cennet plajları

4- Ovabükü - Datça
Mesudiye köyü sınırları içerisinde bulunan bu cennet koyda mavinin en canlı tonunda bir denize ve altın sarısı kumlara hazır olun. Yemyeşil ormanlar ise bu manzarayı harika bir şekilde tamamlıyor.

Ülkemizin az bilinen cennet plajları

5- Kelebekler Vadisi - Fethiye
Babadağ'da bulunan Kelebekler Vadisi, Fethiye'nin gizli kalmış bir cenneti. Bohem tatil arayışında olanların tercih edebileceği Kelebekler Vadisi'ne Ölüdeniz'den teknelerle ulaşabilirsiniz. Bölgede ayrıca kamp yapmak da serbest.

Ülkemizin az bilinen cennet plajları

6- Patara Plajı - Kaş
Patara plajı, Akdeniz'in en uzun plajı olarak biliniyor. Mavi bayraklı bir denize sahip olan bu cennet plajda ayrıca Caretta Caretta'ların yumurtlamalarına da şahit olabilirsiniz. Tarihi yapıların da olduğu plaj çevresi muhteşem kumsalı ve denizi ile görmeniz gereken yerler arasında.

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7- Kadırga Koyu - Asos
Yeşillikler içerisinde yer alan Kadırga Koyu, taşlık bir plaja sahip. El değmemiş doğasını temiz denizi ile buluşturan Kadırga koyu mavi bayraklı denizi ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ülkemizin az bilinen cennet plajları

8- İncekum Plajı - Marmaris
Kleopatra Plajı'nın karşısında konumlanan İncekum Plajı, harika kumu ile ünlü. Marmaris Çamlı Köyü'nden minibüslerle gidilebilen bu plaj cenneti andıran güzel bir denize sahip.

Ülkemizin az bilinen cennet plajları

9- Sarımsaklı Plajı - Ayvalık
En uzun sahil şeridine sahip plajlardan biri olan Sarımsaklı Plajı, altın renkli kumu ile beğeni topluyor. Kumu ödüllü olan sahil aynı zamanda mavi bayraklı denizi ile tescilli bir güzelliğe sahip.

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10- Phaselis Koyu - Kemer
Cennet koylardan biri olan Phaselis koyu mavi ve yeşilin buluştuğu bir yer. Phaselis antik kentinin yanıbaşında bulunan bu koy, tarihi kalıntıları ile de gözde.

Kaynak: Hürriyet Haber

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