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    ‘Üç erkek’ de Merkel’i indirme hesabı yapıyor

    BERLİN
    14.01.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Üçü de farklı partilerde ve genç kuşak siyasetçi. Üçü de Merkel sonrası için işbirliği yapıyor. Üçü de Merkel’i nasıl uzaklaştıracaklarının planı üzerinde çalışıyor.

    ALMANYA’da Merkel sonrası dönem artık sesli dillendirilmeye başlandı. Haftalık der Spiegel dergisinin haberine göre üç ayrı partiden üç erkek, Merkel’i koltuğundan indirmek için işbirliği yapıyor. Biri Merkel’in yerine geçmek isteyen, CDU’da muhafazakar kanadın genç temsilcisi Jens Spahn, ikincisi kardeş parti CSU’nun Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt diğeri ise Hür Demokrat parti (FDP) lideri Christian Lindner.

    ‘Üç erkek’ de Merkel’i indirme hesabı yapıyor

    Lindner, CDU’nun hırslı politikacısı Spahn’ın Berlin Schöneberg’teki evinde kiracı. İkisi birbiriyle senli benli ve arkadaş. Lindner, Merkel’le Jamaika koalisyonu görüşmelerinde masayı terk edince, tüm CDU, Lindner’e ateş püskürürken, Spahn hiç sesini çıkarmadı. CSU’lu Dobrindt ise başından beri Yeşillerle Jamaika koalisyonuna karşıydı.

    ‘Üç erkek’ de Merkel’i indirme hesabı yapıyor

    HEPSİ DE KOYU MUHAFAZAKAR
    Üç erkeğin ortak yanı üçünün de muhafazakar olması. Üçü de Merkel’in 2015’te mültecilere kapıları açmasını felaket olarak niteledi. Dobrindt aşırı sağcı AfD’nin yükselişinden Merkel’i sorumlu tuttu. Lindner ise mültecilere kapıların açılmasını araştırmak için Meclis’te bir araştırma Komisyonu kurulmasını o zaman gündeme getirdi.
    Üçü de muhafazakar seçmenin kazanılmasından ve partiler arasındaki farkın daha açık ortaya çıkmasından yana. Üç erkek de Avusturya’nın yeni genç Başbakanı Sebastian Kurz gibi dar elbise giyiniyor. Üçünün de hedefi Merkel sonrası dönemi hazırlamak.

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