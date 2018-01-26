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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer
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Sıradaki Haber: Kastamonu Tabiat ve Milli Parkları

Seyahat
Selim ONAT
26.01.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

Kışın Anadolu farklı bir güzelliğe bürünür. Bembeyaz örtünün süslediği göller, ağaçlar ve yapılar unutulmayacak kareler ortaya çıkarır. Biz de amatör ya da profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarının Türkiye’nin en iyi kış karelerini yakalayabileceği yerleri jürimize sorduk. Dokuz uzmanın ilk tercihi Çıldır Gölü oldu.
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1) GÖL ÜSTÜNDE ATLI ARABA
ÇILDIR GÖLÜ / ARDAHAN VE KARS

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer(Fotoğraf: Ahmet Harmancı)

Kışın buzlarla kaplanan göl Türkiye’deki en ilginç manzaraları sunuyor. Gölün üstünde sürülen atlı arabalar, buzu delip balık avlayanlarla burası farklı bir dünya. Bu arada 6 Şubat’ta dördüncü kez yapılacak ‘At Kış Şöleni’ni de ajandanıza not etmeyi unutmayın. 

 

2) EŞSİZ KOMPOZİSYON
KAPADOKYA / NEVŞEHİR

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer(Fotoğraf: Faruk Akbaş)

Kapadokya bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. İlginç kaya formasyonları ve peribacalarıyla dört mevsim eşsiz bir görünüme sahip. Ancak özellikle kışın vadinin karla kaplanması, Erciyes ve Hasan Dağı’nın karlı zirveleriyle eşsiz kompozisyon tamamlanmış oluyor. 

 

3)  KRİSTAL KARLAR
SARIKAMIŞ / KARS

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

Türkiye’nin her yerine yağan kar burada farklı bir forma bürünür. Kristal görünüme sahip karlar yıldızlar yerdeymiş gibi parlar. Sebati Karakurt, “Binalarıyla Rus edebiyatını yaşarsın, başka zamana götüren bir masal dünyası” diyor. 

 

4) İSTANBUL’A ÇOK YAKIN
ABANT GÖLÜ / BOLU

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

İstanbul’dan bir buçuk saatte çam ağaçlarının arasındaki göle ulaşabilirsiniz. Kar olsun veya olmasın her zaman dört mevsim fotoğraf tutkunlarına güzel kareler sunuyor. Ama bir kış günü göl kenarında konaklamak, karla kaplı coğrafyada fotoğraf çekmek size eşsiz bir deneyim sunacak.... 

 

5) KARLA ÖRTÜLMÜŞ YAYLALAR
ÇAMLIHEMŞİN / RİZE

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer(Fotoğraf: Faruk Akbaş)

Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Öne çıkanıysa Ayder Yaylası. Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor. 

 

6) ERMENİ MİMARİSİ
AKDAMAR / VAN

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

Van Gölü’nün içindeki adada bulunan Akdamar Kilisesi, ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan en iyi örneklerinden. Karlarla kaplı bembeyaz yer, Van Gölü’nün mavi suları, karşıda heybetiyle Artos Dağı ve Akdamar harika bir manzara sunuyor. 



7) SARIÇAM ORMANLARI
KÜRE DAĞLARI / KASTAMONU

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

Milli park statüsündeki bölge kışın ayrı bir güzelliğe sahip. Faruk Akbaş, “ Kastamonu’nun Daday, Azdavay, Pınarbaşı yolları arasındaki peyzajlar, sarıçam ormanları ve Valla Kanyonu sıra dışı karlı panoramalara sahne oluyor” diyor.

 

8) HEYBETİN SİMGESİ
AĞRI DAĞI / AĞRI

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer(Fotoğraf: Ahmet Harmancı) 

Türkiye’nin en yüksek dağı dört mevsim erimeyen karı ve takke biçimindeki buzuluyla tüm heybetini sergiler. Buraya gelmişken karlar altındaki İshak Paşa Sarayı’nı da çekmeden dönmek olmaz. İkisini de aynı kadraja sığdırmaya çalışın.   

 

9) DAĞA OYULMUŞ YAPI
SÜMELA MANASTIRI / TRABZON

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

Karadeniz’in ormanlarla kaplı tepelerinin arasında dağa oyulmuş bir Rum-Ortodoks manastırı tüm heybetiyle duruyor. Kışın karlarla kaplı vadi, Sümela ve bir saat uzaklıktaki Uzungöl fotoğrafçıları cezbediyor. 

 

10) TREN FOTOĞRAFI
DOĞU EKSPRESİ / ERZURUM VE KARS

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

Devlet Demiryolları’ndan Doğu Ekspresi’nin hangi saatlerde nereden geçtiğini öğrenip doğru açıya geçin. Tren vagonlarının sıra sıra karlar  içinden geçişini çekebilirsiniz. Özellikle Sarıkamış’tan sonra başlayan tünellerden geçişleri harika.    

 

FOTOĞRAFÇI, GEZGİN, SEYAHAT YAZARI, REHBER VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

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