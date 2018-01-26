Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer
1) GÖL ÜSTÜNDE ATLI ARABA
ÇILDIR GÖLÜ / ARDAHAN VE KARS
(Fotoğraf: Ahmet Harmancı)
Kışın buzlarla kaplanan göl Türkiye’deki en ilginç manzaraları sunuyor. Gölün üstünde sürülen atlı arabalar, buzu delip balık avlayanlarla burası farklı bir dünya. Bu arada 6 Şubat’ta dördüncü kez yapılacak ‘At Kış Şöleni’ni de ajandanıza not etmeyi unutmayın.
2) EŞSİZ KOMPOZİSYON
KAPADOKYA / NEVŞEHİR
(Fotoğraf: Faruk Akbaş)
Kapadokya bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. İlginç kaya formasyonları ve peribacalarıyla dört mevsim eşsiz bir görünüme sahip. Ancak özellikle kışın vadinin karla kaplanması, Erciyes ve Hasan Dağı’nın karlı zirveleriyle eşsiz kompozisyon tamamlanmış oluyor.
3) KRİSTAL KARLAR
SARIKAMIŞ / KARS
Türkiye’nin her yerine yağan kar burada farklı bir forma bürünür. Kristal görünüme sahip karlar yıldızlar yerdeymiş gibi parlar. Sebati Karakurt, “Binalarıyla Rus edebiyatını yaşarsın, başka zamana götüren bir masal dünyası” diyor.
4) İSTANBUL’A ÇOK YAKIN
ABANT GÖLÜ / BOLU
İstanbul’dan bir buçuk saatte çam ağaçlarının arasındaki göle ulaşabilirsiniz. Kar olsun veya olmasın her zaman dört mevsim fotoğraf tutkunlarına güzel kareler sunuyor. Ama bir kış günü göl kenarında konaklamak, karla kaplı coğrafyada fotoğraf çekmek size eşsiz bir deneyim sunacak....
5) KARLA ÖRTÜLMÜŞ YAYLALAR
ÇAMLIHEMŞİN / RİZE
(Fotoğraf: Faruk Akbaş)
Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Öne çıkanıysa Ayder Yaylası. Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.
6) ERMENİ MİMARİSİ
AKDAMAR / VAN
Van Gölü’nün içindeki adada bulunan Akdamar Kilisesi, ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan en iyi örneklerinden. Karlarla kaplı bembeyaz yer, Van Gölü’nün mavi suları, karşıda heybetiyle Artos Dağı ve Akdamar harika bir manzara sunuyor.
7) SARIÇAM ORMANLARI
KÜRE DAĞLARI / KASTAMONU
Milli park statüsündeki bölge kışın ayrı bir güzelliğe sahip. Faruk Akbaş, “ Kastamonu’nun Daday, Azdavay, Pınarbaşı yolları arasındaki peyzajlar, sarıçam ormanları ve Valla Kanyonu sıra dışı karlı panoramalara sahne oluyor” diyor.
8) HEYBETİN SİMGESİ
AĞRI DAĞI / AĞRI
(Fotoğraf: Ahmet Harmancı)
Türkiye’nin en yüksek dağı dört mevsim erimeyen karı ve takke biçimindeki buzuluyla tüm heybetini sergiler. Buraya gelmişken karlar altındaki İshak Paşa Sarayı’nı da çekmeden dönmek olmaz. İkisini de aynı kadraja sığdırmaya çalışın.
9) DAĞA OYULMUŞ YAPI
SÜMELA MANASTIRI / TRABZON
Karadeniz’in ormanlarla kaplı tepelerinin arasında dağa oyulmuş bir Rum-Ortodoks manastırı tüm heybetiyle duruyor. Kışın karlarla kaplı vadi, Sümela ve bir saat uzaklıktaki Uzungöl fotoğrafçıları cezbediyor.
10) TREN FOTOĞRAFI
DOĞU EKSPRESİ / ERZURUM VE KARS
Devlet Demiryolları’ndan Doğu Ekspresi’nin hangi saatlerde nereden geçtiğini öğrenip doğru açıya geçin. Tren vagonlarının sıra sıra karlar içinden geçişini çekebilirsiniz. Özellikle Sarıkamış’tan sonra başlayan tünellerden geçişleri harika.
FOTOĞRAFÇI, GEZGİN, SEYAHAT YAZARI, REHBER VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ
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