Türkiye ile ilişkileri zor günler bekliyor

BAŞBAKAN Angela Merkel, seçim kampanyası esnasında Türkiye’yle müzakerelerin durdurulması ya da askıya alınmasını ekim ayında Avrupa Konseyi’ne getireceğini açıklamıştı.

Hür Demokrat Parti (FDP) de Türkiye’yle müzakerelerin durdurulmasından yana.

Yeşiller, kapının Türkiye’ye kapatılmasına karşı ama Türkiye’ye silah satışının durdurulması gibi sert yaptırımları savunuyor.

ÖZDEMİR BAKAN OLUR MU?

Üçlü koalisyonda Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir’in Dışişleri Bakanlığına adı geçiyor. 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını geçen yıl Federal Meclis’e getiren ve tasarının Meclis’ten geçmesinde aktif rol alan Cem Özdemir’in Dışişleri Bakanı olmasının, Türkiye’yle Almanya arasında ilişkileri daha da germesi bekleniyor.

SCHULZ: DURDURULMALI

SPD ana muhalefet olması durumunda, lideri Martin Schulz, Türkiye’yle AB üyelik müzakerelerinin durdurulması yönünde hükümete baskı yapacak. Schulz seçim kampanyasında “Başbakan seçilirsem, ilk işim müzakerelerin durdurulması için Avrupa Konseyi’ne başvururum” demişti.

GAULAND: SON VERİLMELİ

Federal Meclis’in üçüncü güçlü partisi aşırı sağcı AfD de Türkiye’yle müzakerelere son verilmesini istiyor. AfD liderlerinden Alexander Gauland, Hürriyet’e şöyle dedi:

“Türkiye konusunda tavrımız çok açık. Türkiye AB üyesi olamaz. AB bir değerler birliği. Ama Türkiye NATO üyesi olarak kalmalı. Türk ordusunun NATO’da önemli bir görevi var. Müzakereleri sürdürmenin bir anlamı yok. Zaten iki yüzlü sürdürülüyor. Türkiye’nin dış politikası Osmanlılaşıyor. Türkiye farklı bir yönde ilerliyor.”