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    Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

    İSTANBUL(AA)
    22.01.2018 - 21:48 | Son Güncelleme:

    Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçik'e başarılar dileyerek, dua etti.

    Patriklikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, TSK'ya Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diler, terör hareketinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz. Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabul etsin." 

    Etiketler: afrin
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