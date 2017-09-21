Türkiye bunu konuşuyor: Yılda birkaç üniversite sınavı mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de, "Üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olacak mı?" sorusuna, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor" açıklamasından sonra katıldığı TV programında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da AK Parti Programı'nda "Üniversiteye girişte bir değil birden fazla sınav yapın" yazdığını söyledi.

‘NE ZAMAN OLUR BİLMİYORUM'

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konu üzerinde çalıştığını söyleyen Yılmaz, uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Ne zaman olur bilmem. Hatırlarsanız 9.45'te gelen çocuğun alınmama durumu vardı. Öğrenci kaza ya da aksaklıktan dolayı sınava gecikti ya da giremediğinde bir yıl kaybı oluyordu. Dedik ki, böyle bir stres olmasın. Batman'daki Aybüke öğretmenimizin cenazesinin olduğu gün kardeşi sınava girdi. Bazen böyle durumlar oluyor. Kişi, ailesinden birini kaybettiği gün sınava girmek zorunda kalıyor. Bu moralle ne gibi bir sonuç alınabilir? Dolayısıyla böyle durumlarda üniversiteye girişi de bir değil birden fazla yapın diye bizim programımızda var. Üniversite sınavları birden fazla yapılacak."

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Bakan Yılmaz'ın üniversite sınavlarıyla ilgili açıklamasını uzmanlar şöyle değerlendirdi:

‘YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTELERDE OLSUN'

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: Sınavsız üniversite olmaz. Sınav yapılabilir ama merkezi yerleştirme olmasın. Üniversiteler öğrencisini seçebilsin. Tek sınav yerine birden fazla sınav olsun. Üniversitelere güvenmek ve sorumluluğu onlara bırakmak gerekiyor. Üniversiteler yapılan sınavın belli bir kısmını, not ortalamasına, sosyal etkinlik, proje, sanat, bilim gibi çalışmalarına bakarak öğrenci alabilmeli.

‘BİRDEN ÇOK SINAV ŞAİBE YARATIR'

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut: Dünyada sınavsız üniversiteye giriş diye bir örnek yok. Geçmişte üniversiteler kendi sınavlarını yapıyordu ancak o zaman üniversite sayısı da giren de çok azdı. Bugün öyle değil. Üniversitelerin kendi sınavlarını yapması da torpil, şaibe getirir. Merkezi sınav olmalı. Ama yılda birkaç sınav da şaibeli olur. Bu kez de bir sınavın bazıları için özellikle kolay yapıldığı iddiaları çıkar. Belki tüm lise boyunca yayılmış sınavlar olabilir.

‘BAZI BÖLÜMLERE OKUL NOTUYLA GİRİLMELİ'



Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Selçuk: Tamamen sınavsız bir sistem mümkün değil. 1 milyon 800 bin kişinin girmesi doğru değil. Lise 3 yıl olmalı ve 3 yıl sonra verilecek diplomayla öğrenci, açıköğretim, meslek yüksek okulu ve beceri gerektiren bölümlere okul puanlarıyla girebilmeli. Zaten yerleştirmelerin yüzde 50'sinden fazlasını bu tarz bölümler oluşturuyor. Bu sayede birkaç yüz bin kişi sınava girecek. Birden fazla sınav ABD'deki sistem. Sınavı kaçıran tekrar girebilecek. Hemen değil ancak birkaç yıllık çalışma sonucu öğrenciler kendi sınavlarını seçebilir.

‘ÜNİVERSİTELER KENDİLERİ KARAR VEREBİLİR'

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder: İdeali üniversitelerin kendilerinin karar vermesi. Türkiye'de kapıda bekleyen çok fazla insan var. Üniversite sınavını kaldırmadan önce yerine gelecek sistemin tam olarak belirlenmesi gerek. Üniversiteler lükse alıştı. Hazır öğrenciler gelip kayıt oldu. Bu süreçten sonra öğrencileri kendileri seçecekse zor ve karmaşık olacaktır.

SEÇİM BEYANNAMESİNDE NE DİYOR?

AK Parti'nin 1 Kasım 2015 seçim beyannamesinde şöyle dendi: "Üniversite giriş sistemini gözden geçirecek, öğrencilerimizin gerçek performansını dikkate alan ve sınav stresini en aza indirecek bir yaklaşımla tekrar formüle edeceğiz.Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında ve üniversiteye giriş sınavlarında temel becerileri ölçeceğiz."

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