Türk ve Ukrayna kültürü Avusturya’da buluştu

VİYANA Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Ukrayna’nın Viyana Büyükelçiliği Kültür Ataşeliğinin Kafe Museum’da ortaklaşa düzenlediği edebiyat ve müzik akşamında, Kiev ve İstanbul’la ilgili iki dildeki edebi eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Ukraynalı ressam Oleksa Hryshchenko’nun kaleme aldığı İstanbul anıları ve Türk edebiyatçı Mine Urgan’ın Kiev’le ilgili gözlemlerinin aktarılmasının yanı sıra ünlü şair Nazım Hikmet’in ‘Şevçenko’nun Kalemi’ adlı şiiri okundu. Türk musiki grubu ve Ukraynalı müzisyenler de bazı eserleri seslendirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik iki saat sürdü.

YEE Viyana Müdürü Ayşe Yorulmaz, Avrupa Birliği Uluslararası Kültür Merkezleri (EUNIC) kapsamında her yıl düzenlenen kültür akşamları etkinliğinde bu yıl Ukrayna ve Türkiye’nin iki önemli şehrini edebiyat ve müzikle anlatmaya çalıştıklarını söyledi.