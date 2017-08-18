Türk üniversiteleri mühendislikte öne çıktı

Saygın ‘Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamaları’ (ARWU) ile tanınan Shanghai Ranking Consultancy, alanlarına göre en iyi üniversiteleri yayın sayısı, atıf, ödül, uluslararası araştırma işbirlikleri gibi kriterleri dikkate alarak değerlendirdi. Türkiye 52 alan arasında özellikle mühendisliklerde ön plana çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) deniz mühendisliğindeki 43’üncülükle en iyi dereceyi elde etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) inşaat mühendisliğinde 101-150 sıra bandında yer alırken, ayrıca Bilkent ve Boğaziçi de mühendislikte birçok alanda ilk 300’e girmeyi başardı. Siyaset bilimlerinde Koç ve Bilkent; diş ve ağız sağlığı bilimlerinde ise Ege ve İstanbul üniversiteleri ilk 150’de yer aldı.

EN İYİ DERECELER MÜHENDİSLİKTE

Türk üniversiteleri değerlendirilen 22 mühendislik alanının 9’una girerken, en iyi derece deniz mühendisliğindeki 43’üncülükle İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) inşaat mühendisliğinde 101-150 ve Boğaziçi elektrik-elektronik mühendisliğinde ise 151-200 sıra bandıyla Türkiye’den en iyi dereceleri yakaladı. Ayrıca Bilkent, Koç, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Erciyes ve Fırat üniversiteleri de birçok mühendislik alanında ilk 300’de temsil edildi.

FİZİKTE 21 ÜNİVERSİTE

Fizik alanında değerlendirilen 400 üniversite arasında Türkiye’den 22 yükseköğretim kurumu da yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi 151-200 sıra bandıyla en iyi konumu yakalarken, onu 201-300 sıra bandıyla İTÜ, ODTÜ, Adıyaman, Doğuş, Çukurova, Erzincan, Kafkas ve Mersin üniversiteleri takip etti. Atılım ve Çankaya üniversiteleri de matematikte ilk 200’de yer aldı.

SİYASET BİLİMLERİNDE İLK 150

Türkiye siyaset bilimlerinde de ilk 150’de iki üniversiteyle temsil edildi. Koç ve Bilkent üniversiteleri 101-150 bandında kendilerine yer buldu. Diş ve ağız sağlığı bilimlerinde ise Ege ve İstanbul 101-150 sıra bandına yerleşti.

HARVARD ZİRVEDE

52 alanın 15’inde Harvard Üniversitesi birinciliği kimseye bırakmadı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Stanford ve Oxford üniversiteleri de birçok alanda listenin en üstüne yerleşti. Çin’den Tsinghua, Harbin Teknoloji Enstitüsü ile Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de birçok dalda batılı rakiplerini geride bıraktı.



TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEN EN İYİ DERECELER (İLK 150)

Deniz mühendisliği

43 İstanbul Teknik Üniversitesi

İnşaat mühendisliği

101-150 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Diş ve ağız sağlığı bilimleri

101-150 Ege Üniversitesi

101-150 İstanbul Üniversitesi

Siyaset bilimleri

101-150 Bilkent Üniversitesi

101-150 Koç Üniversitesi

DÜNYA BİRİNCİLİKLERİ

Harvard Üniversitesi

Biyomedikal mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoloji bilimleri, İnsan biyolojisi bilimleri, Klinik tıp, Halk sağlığı, Tıp teknolojileri, Eczacılık, İstatistik, Hukuk, Siyaset bilimleri, Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, Kütüphane ve bilgi bilimi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

Otomasyon ve kontrol, Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, Kimya mühendisliği, Malzeme bilimleri ve mühendisliği

Stanford Üniversitesi

Eğitim, Çevre bilimleri ve mühendisliği

Oxford Üniversitesi

Coğrafya, Ekoloji

Uluslararası yayınların kalitesini artırmak önceliğimiz

Prof. Dr. Mehmet Karaca (İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü): Alana göre dünya sıralamaları, yayınları ele alması bakımından üniversitelerin araştırma alanlarına yaptığı katkıları ortaya koyan önemli bir gösterge. ShanghaiRankings’in alan sıralamaları; uluslararası yayın, yayınların yer aldığı akademik dergilerin kalitesi, yayınların etkisi ve bilim ödülü alan akademisyenler gibi göstergelerle dünya üniversitelerini sıralıyor. 2011-2015 arasındaki alıntılama verilerine baktığımızda üniversitemiz deniz bilimlerinde 43’üncü sırada ve su kaynaklarında ise 151-200 bandında yer alan Türkiye’den tek üniversite oldu. Bu sıralamalarda ülkemizden ne kadar çok üniversite yer alırsa biz o kadar memnun oluruz. İTÜ olarak, bu başarımızın diğer kategorilere de yansıması için uluslararası yayınların kalitesinin arttırılması önceliğimiz. Üniversitemizin 250’nci yıl hedefleri arasına mühendislik ve teknoloji alanında her zaman ilk 50’de yer alan bir kurum olmayı koyduk. Amacımız sağlam adımlarla istikrarlı bir yükseliş.