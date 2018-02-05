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    TSK'dan Afrin açıklaması: 'Bir tankımız isabet aldı, personel zayiatı yok'

    ANKARA (AA)
    05.02.2018 - 17:38 | Son Güncelleme:

    TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Zeytin Dalı harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır. Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.

    Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekata katılan bir tankın, terör örgütü mensuplarının tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı bildirildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir tankın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı kaydedildi. 

    Saldırıda, tankın hafif hasar aldığı belirtilerek, personel zayiatının bulunmadığı vurgulandı. 

     

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    Etiketler: Son dakika , TSK , Zeytin Dalı Harekatı
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