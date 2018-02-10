TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları: Şehitler ve yaralılar var

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan akşam saatlerinde bir saat ara ile yapılan iki açıklamada, 5 askerin daha şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı ifade edilmişti.

Operasyonlarda, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu en az 39 teröristin de etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Harekatın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte şehit sayısı 11'ye yükseldi,11 asker de yaralandı.

1141 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan operasyona ilişkin yapılan son açıklamada, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1141 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'e ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.