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    TSK: Kimyasal yok tarihi eser vurulmuyor

    ANKARA
    30.01.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı harekâtı kapsamında kullanılan mühimmat ve vurulan hedeflerle ilgili açıklama yaptı.

    TSK, operasyonda kesinlikle kimyasal mühimmat kullanılmadığını, tarihi eser ve arkeolojik kalıntıların hedef alınmadığını vurgularken açıklamada şöyle denildi: “Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. TSK tarafından her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı harekâtında da sadece teröristler hedef alınmaktadır. Sivil/masum insanlar kesinlikle hedef alınmamaktadır.

    TÜM HEDEFLER KAYIT ALTINDA

    Harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle TSK unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. TSK tarafından ateş altına alınan hedeflerin tamamı kayıt altında bulunmaktadır. Bu çerçevede TSK tarafından sivillere olduğu kadar çevreye de zarar verilmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

    ENVANTERDE BULUNMUYOR

    Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , açıklama , son dakika
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