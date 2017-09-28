Toplu istifa haberlerine karşı YSK hamlesi

MHP Genel Merkezi, toplu istifaların olduğuna yönelik iddiaların ‘partiyi kamuoyu nezdinde yıpratmaya çalışmak’ amaçlı olduğunu savunarak karşı hamlede bulundu.

Genel Merkez, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak istifa edenlerin dilekçelerinin bir kopyasını talep etti. MHP’nin 8 Eylül’de YSK’ya yaptığı başvuruda özetle “Üyeleri olmayan kişiler de sanki parti üyesiymiş gibi gösterilerek, parti üyeliğinden istifa ettikleri gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İl ve ilçe seçim kurullarına ibraz edilen istifa dilekçelerinin bir nüshasının ilçe başkanlığı yetkilisine verilmesini talep ediyoruz” denildi. YSK, MHP’nin başvurusunu kabul etti.