Tıp eğitimi için çalıştay

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştaya üniversitelerin tıp fakültesi dekanları, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastane başhekimleri ve intörn temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, tıp fakültelerinin amacının öğrenen, paylaşan, uygulayan, uygulamalarının sonuçlarını değerlendiren ve değişen koşullara uyum sağlama kapasitesi yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunan hekimleri yetiştirmek olduğunu belirterek konuşmasına başladı.

HEKİMLİK TEMEL SAĞLIK MESLEĞİ

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hekimliğin çok önemli temel sağlık mesleği olduğunu dile getiren YÖK Başkanı, “Tıp programları üniversitelerimizin tıp fakültelerinde veriliyor. Tıp eğitimi verilen 92 tıp fakültesinden halen 68’inde 9.392 öğrencimiz intörnlük eğitimini sürdürüyor” diye konuştu.

Eğitim sürecinde intörn öğrencilerin eğitimlerinin tamamını hastanelerde geçirmekte olduğunu söyleyen Başkan Saraç, devlet üniversitelerinden 44’ünün kendisine ait hastaneleri bulunurken 19 devlet üniversitesinin ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerle afiliasyon yapmış durumda olduğunu belirtti.

Türkiye’de tıp fakültesi öğrenciliğinin son yılının ‘intörnlük’ olarak adlandırıldığını ve bu dönemde öğrencilerin, öğretim üye ve yardımcıları gözetiminde sorumluluk alarak klinik karar verme süreçlerine ve uygulamalarına aktif bir şekilde katılarak hekimliğe hazırlanmakta olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Saraç, “İntörn eğitimini geliştirmeyi hedeflerken, tıp eğitiminin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi çok önemli. Bu kapsamda alandaki dinamik değişikler dikkate alınmalı” dedi.

İNTÖRNLÜK EĞİTİMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Ulusal ölçekte, intörn eğitiminin gözden geçirilmesi, değerlendirme ölçütlerinin düzenli takibi ve sorunların belirlenerek çözümlerin geliştirilmesinin tıp eğitimine önemli katkılar sunacağını vurgulayan YÖK Başkanı, Yükseköğretim Kurulu’nca “eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesi”, “eğitime başlama ölçütleri”, “Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı” gibi son dönemlerde sağlık eğitimi alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

515 BİN SAĞLIK PERSONELİ VAR

YÖK olarak sağlık insan gücünün planlamasında Eğitim, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları ile işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen YÖK Başkanı Saraç, bu kapsamda YÖK bünyesinde “Yükseköğretim Programları Planlama Daire Başkanlığı” kurulduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu’na göre ülkemizde aktif çalışan 129 bin 383 tıp doktoru, 21 bin 160 diş hekimi, 26 bin 617 eczacı, 149 bin 12 hemşire, 5 bin 821 fizyoterapist, 52 bin 351 ebe ve 130 bin 611 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 514 bin 955 sağlık personeli bulunuyor. Bu rapora göre, mezun olan ve olacak kişilere göre hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında, ebe ve tıbbi sekreterlik mesleği ihtiyacının ise 2025’de tamamlanacağı öngörülüyor. 2024 yılı ve sonrası dönem; eğitim kontenjanları ve mezunların istihdamı açısından gözden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Sağlık İş Gücü Planlamasının sağlıklı yapılması ve yürütülmesi için; Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu birlikte bir planlama yapma gerekliliği açık."