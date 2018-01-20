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    Teröristlerin Afrin'de 'kıyafet' oyunu

    Murat VAROL / ANKARA (DHA)
    20.01.2018 - 14:02 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki PKK/PYD-YPG terör örgütüne ait barınak ve sığınakları vurmasının ardından örgütün Afrin’deki üst düzey yöneticilerinin mevzilerdeki teröristlere sivil halktanmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdikleri tespit edildi.

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    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunuldu.

    PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulmasının ardından Afrin’deki örgütün üst düzey yöneticilerinin mevzilerdeki teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdikleri ortaya çıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre; terör örgütü yöneticilerinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan atışlarla verilen zayiatı sivil halkmış gibi gösterme gayreti içinde olduğu belirtildi.

    Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesi sırasında sivil halkın zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin operasyonunda bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için büyük bir çaba sarfettiği öğrenildi.

     

     

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