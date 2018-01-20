Haberler >Dünya>Afrin'den son dakika... Rus gazetecilerden çarpıcı ifadeler
Afrin'den son dakika... Rus gazetecilerden çarpıcı ifadeler
Türkiye'nin sınır güvenliği için Afrin'e yönelik operasyon sinyali vermesiyle birlikte dün geceden beri Suriye'deki yerel kaynaklardan birçok bilgi ve iddia geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de az önce bugün yaşananlara dair bir açıklama yaptı. Öte yandan Hatay'ın Hassa ilçesinde, Afrin sınırının sıfır noktasında yaşayan köylüler, köyün yüksek tepesine dev Türk bayrağı astı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.