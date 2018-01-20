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    Haberler >Dünya>Afrin'den son dakika... Rus gazetecilerden çarpıcı ifadeler

    Afrin'den son dakika... Rus gazetecilerden çarpıcı ifadeler

    Türkiye'nin sınır güvenliği için Afrin'e yönelik operasyon sinyali vermesiyle birlikte dün geceden beri Suriye'deki yerel kaynaklardan birçok bilgi ve iddia geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de az önce bugün yaşananlara dair bir açıklama yaptı. Öte yandan Hatay'ın Hassa ilçesinde, Afrin sınırının sıfır noktasında yaşayan köylüler, köyün yüksek tepesine dev Türk bayrağı astı.

    Hürriyet Haber
    20.01.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:
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    Afrinden son dakika... Rus gazetecilerden çarpıcı ifadelerNext

    Bölgeyi izleyen Rus gazeteciler Afrin'in farklı bölgelerindeki çatışmalar sonrasında "Türk ordusunun ilk zaferi" ve "YPG'nin ÖSO'ya karşı ilk kaybı" gibi ifadeler kullandı.

    Etiketler: afrin operasyonu , afrin operasyonu ne zaman

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