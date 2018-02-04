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    Terör örgütü YPG'nin hücresine baskın

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    TRT Haber'in haberine göre, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor. Adım adım ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO, terörden kurtardığı köylerde ve teröristlerin kullandığı mevzileri kontrol ediyor. Tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat arıyor.

    Terör örgütü YPGnin hücresine baskın

    Öte yandan ÖSO içinde yer alan Nureddin Zengi Hareketi, İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Terör örgütü YPGnin hücresine baskın

    Etiketler: son dakika
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