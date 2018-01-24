Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Temizleyerek ilerliyorlar

    Temizleyerek ilerliyorlar

    Uğur ERGAN / ANKARA
    24.01.2018 - 00:14 | Son Güncelleme:

    Özel Kuvvetler, komandolar ve zırhlı birliklerin Afrin'e doğru 8-10 kilometre ilerlediği Zeytin Dalı harekâtında mayın imha timleri ile insansız mayın temizleme araçları da devreye sokuldu. Askerlerin geçiş güzergâhları mayınlardan temizlenirken ilerleyişin bu yüzden yavaşladığı belirtildi. Askeri kaynaklar ilk iki gün katedilen mesafenin, planlanandan daha fazla olması sayesinde açığın kapatıldığını söyledi.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtının dördüncü gününde, Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), komandolar ve zırhlı birliklerin ilerleyişi sürdü.

    Düz arazide yaklaşık 8-10 kilometre ilerleyen birlikler, kent merkezine doğru yaklaşıldıkça mayınlı araziyle karşılaşmaya başladı. Mayın imha timleri ile insansız mayın temizleme araçları devreye sokularak zırhlı birliklerin geçiş güzergâhları temizleniyor. Askeri kaynaklar, mayın temizleme çalışmaları nedeniyle ilerleyişin ilk üç günkü kadar hızlı olmadığını söylerken, ancak ilk iki gün kat edilen mesafenin harekât öncesi  planlanandan fazla olmasının açığı kapattığına dikkat çekiyor.

    Azez’de de bir yetkili, “İlk iki günde dört gün için planlanan mesafe alındı. Kırsal alanda barınma ve sığınak yerleri ile cephaneliklerin hava harekâtıyla yerle bir edilmesinden dolayı teröristler kaçınca ilerleyiş rahat oldu. Yoğun mayınlı araziye dayanılınca ilerleyiş biraz yavaşladı. Sağanak yağış ve puslu hava da yavaşlamada bir diğer etken. Ancak harekât planlandığı şekilde, aksamadan devam ediyor” dedi.

    Azez’den giriş yapıldıktan sonra ilerlenen bölgede de tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar imha edildi.

    15'TEN FAZLA NOKTA ALINDI
    Topçu birlikleri Fırtına obüsleri ile dün sabah saatlerinde yoğun atış yaparken, Burseya Dağı yamaçlarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PYD/YPG-PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşandı. Dağın yamaçlarına tank ve zırhlı birlikler de gönderilirken, Bülbül’de açılan cebin büyüdüğü ifade edildi. Ardından Burseya'nın teröristlerden temizlendiği belirtildi.

    15’ten fazla nokta teröristlerin elinden alınırken, PYD/YPG-PKK’nın haberleşme ve verici hatları da imha edildi. Terör örgütünün mevzi ve tüneller kazdığı Burseya Dağı’nın Afrin merkeze giriş koridoru açılması açısından stratejik olarak kritik önemde olduğu bildirildi. Çatışmalar sırasında bazı PYD’li teröristlerin yakalandığı belirtildi. Tel Rıfat bölgesinde PYD/YPG-PKK’nın roketatarlı mevzileri de imha edilirken, Menbiç’ten sızmaya çalışan teröristlerin de durdurulduğu öğrenildi.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri