‘Zeka Gücü' ile genç beyinlere daha çok destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri‘Zeka Gücü' ile genç beyinlere daha çok destek
GeriTeknoloji ‘Zeka Gücü' ile genç beyinlere daha çok destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
05.10.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

‘Zeka Gücü' ile genç beyinlere daha çok destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Zeka Gücü' ile genç beyinlere daha çok destek

Turkcell’in 2016 yılında hayata geçirdiği, Türkiye’nin üstün zekalı çocuklarına yönelik hazırladığı Zeka Küpü porgramının yenileneceği duyuruldu. 27 şehirdeki, 33 laboratuvar ile yola devam eden proje, eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üreten çocukların başarılı olması için ‘Zeka Gücü’ne dönüşecek.

Turkcell’in özel yetenekli öğrencilerin, yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için 2016’da hayata geçirdiği Zeka Küpü projesi yenileneceği açıklandı. Binlerce çocuğun hayatına yardımcı olan Zeka Küpü, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ‘Zeka Gücü’ ismiyle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. 3 yılda 30 bin öğrenciyle geleceği tasarlayan Zeka Gücü’nün, içeriğini ve kapsamını daha da zenginleştiren Turkcell, yeni dönemde daha fazla öğrenciye imkan sağlamayı amaçlıyor.

Zeka Gücü Projesini; zeka, üreticilik, liderlik kapasitesi ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ‘özel yetenekli’ öğrencileri desteklemek için geliştirildi. MEB Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) çocukları geleceğe hazırlayan sosyal sorumluluk projesi Zeka Gücü, genç beyinlerin teknoloji ile Endüstri 4.0 ve otonom teknolojiler çağını yakalamasını, var olan potansiyellerine katkı sağlanmasını ve ailelerinin özel yetenekli çocukların eğitimleri konusunda bilgilendirilmesini hedef alıyor. Proje, Türkiye’de ‘maker hareketi’ (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.

Proje aynı zamanda ülkenin dört bir yanında bulunan okulların fiziki imkan ve kapasitelerinin arttırılması ve tüm öğrencilerin diledikleri yerlerden katılabilecekleri online eğitim platformu sunmasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılması konusuna da katkı veriyor.Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. Turkcell tarafından kurulan Zekâ Gücü laboratuarlarında her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler bulunuyor. Sınıflarda yer alan programlanabilir drone ve akıllı toplar gibi araçlar sayesinde öğrencilerin tüm derslerinde güncel teknolojilerden faydalanabiliyor. Turkcell okullara sağladığı ekipman desteğinin yanı sıra bu okullarda uzman eğitmenlerle, öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyip kurduğu sınıfların öğrenciler ve öğretmenleri tarafından sürekli kullanılan ve yaşayan bir mekan olmasına da destek oluyor. Öğrenciler sahip oldukları bu malzemeler sayesinde hem kendilerini geliştirebiliyor hem de yapmak istedikleri projeleri kısa sürede hayata geçirip küçük yaşlardan itibaren prototipleme, ürün oluşturma, proje yönetme, takım çalışması yapma gibi Endüstri 4.0 dünyasında ihtiyaçları olacak yetenekleri kazanmayı hedefliyor.

Kendi robotlarını oluşturuyorlar

2016 yılında 7 ilde başlayan proje, 2018 yılı itibarıyla 27 şehirde, 33 laboratuvarda binlerce öğrencinin ilk kez robotik ve kodlama ile tanışmasını sağladı. Öğrencilerin yanı sıra eğitimci ve aileler ile yürütülen projenin, kurulacak yeni laboratuvarlarla tüm Türkiye’ye yayılması hedeeniyor. Geleceğin üretici ve kodlayabilen bireylerini bugünden yetiştirmek amacıyla geliştirilen ‘Maker ve Kodlama Kiti’ ile özel yetenekli çocuklar, kendi robotlarını yapıyor ve kodluyorlar.

Programlanabilir bir akıllı kart ve etrafında yer alan motor ve sensörler ekosisteminden oluşan ‘Maker ve Kodlama Kiti’ ile elektronik ya da programlama konusunda bilgisi olmayan bir öğrenci sadece cep telefonunu kullanarak ve birbirine mıknatıslarla yapışan parçaları kullanarak hayal gücünü harekete geçirebilecek projeleri kolayca yapabiliyor. Kit aynı zamanda bu alanda kendini geliştiren ya da bilgili öğrencilerin akıllı kart üzerinde değişiklik yapmasına izin veren bir yapıya sahip ve bu sayede öğrenci kendini geliştirdikçe yeni ihtiyaçlara uyum sağlayan sürdürülebilir bir tasarıma sahip oluyor.

Turkcell, kitin ulaştığı tüm öğrencilerin kitten azami faydayı sağlaması için açtığı eğitim portalının yakaladığı başarıdan yola çıkarak tüm öğrencilere yönelik ve farklı alanlarda eğitim almalarını sağlayacak bir eğitim portalını Zeka Gücü projesi kapsamında devreye alıyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşüyor.
Yüksek irtifa balonlarıyla atmosferin gözlenmesi, gündüz ve gece teleskopla güneş sistemi ve yıldız gözlem atölyeleri yapılması ve akıllı ev sistemlerinin temellerine ilişkin pek çok yeni eğitim, bu yıl içinde Zeka Gücü Projesi sayesinde öğrencilerle buluşacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone XS Max mi Huawei P20 Pro mu?

Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik

259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!