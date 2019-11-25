YouTube Premium reklamları kullanıcıları kızdırdı
Google, YouTube Premium'da reklamlarını artırarak aboneliği bulunmayan kullanıcıları kızdırdı.
Kısa süre önce YouTube'a Premium özelliği eklendi. Kullanıcıların video indirmelerini sağlayan özellik aynı zamanda Youtube'da yer alan tüm reklamları da kaldırıyor. Böylece kullanıcılar YouTube reklamlarını izlemek zorunda kalmıyor.
Fakat Google, YouTube Premium abonelikleri için reklamları, uygulamaya kendisi yerleştirme kararı aldı. Böylece, Premium aboneliği bulunmayan kullanıcılara sürekli olarak Google reklamları gösteriliyor.
Bu durum ilk başta sorunsuz görünse de zamanla can sıkıcı hale gelmiş durumda. Daha fazla Premium aboneliği isteyen Google, bu yöntemle kullanıcıları abonelik sahibi olmaya yönlendiriyor.
Geçmişte Microsoft da aynı stratejiyi uyguladı ama başarısız olunca vazgeçti. Apple ise şirket reklamlarını tek seferde gösteriyor. Böylece kullanıcıları sıkmıyor.
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