Yeni minik iPhone çalışırken ilk kez görüntülendi!

Tanıtımının üstünden 2 yıl geçen iPhone SE’nin güncellenmiş modeli olacak cihaz, önceki iPhone SE’deki gibi eski kasa modeli ile gelmeyecek. Aksine, Apple’ın güncel tasarım modeli olan iPhone X’e oldukça benzer bir tasarımla gelecek. Ortaya çıkan videoda, ön taraftaki çentikli ekran ve arkadaki dikey konumlandırılmış kamera bunu gösteriyor. Videodaki cihazın yanlarının ise iPhone 5 modelindeki gibi keskin hatlara sahip olduğu gözüküyor.





Bu sene büyük ekranlı, iPhone X ile aynı boyutta ve düşük özelliklere sahip olacak şekilde 3 farklı telefon tanıtması beklenen Apple’ın, bu düşük özelliklere sahip cihazını iPhone SE 2 adıyla tanıtıp tanıtmayacağı da henüz belli değil.