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    Yeni minik iPhone çalışırken ilk kez görüntülendi!

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 09:02 | Son Güncelleme:

    Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni küçük ekranlı telefonu iPhone SE 2'yi çalışırken gösteren yeni bir görüntü internete sızdı. Peki yeni iPhone nasıl olacak?

    Tanıtımının üstünden 2 yıl geçen iPhone SE’nin güncellenmiş modeli olacak cihaz, önceki iPhone SE’deki gibi eski kasa modeli ile gelmeyecek. Aksine, Apple’ın güncel tasarım modeli olan iPhone X’e oldukça benzer bir tasarımla gelecek. Ortaya çıkan videoda, ön taraftaki çentikli ekran ve arkadaki dikey konumlandırılmış kamera bunu gösteriyor. Videodaki cihazın yanlarının ise iPhone 5 modelindeki gibi keskin hatlara sahip olduğu gözüküyor.

    Yeni minik iPhone çalışırken ilk kez görüntülendi

    Bu sene büyük ekranlı, iPhone X ile aynı boyutta ve düşük özelliklere sahip olacak şekilde 3 farklı telefon tanıtması beklenen Apple’ın, bu düşük özelliklere sahip cihazını iPhone SE 2 adıyla tanıtıp tanıtmayacağı da henüz belli değil.

    Etiketler: apple , iphone se 2 , telefon , iphone
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