Yandex Navigasyon bayram trafiği haritasını çıkardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYandex Navigasyon bayram trafiği haritasını çıkardı
GeriTeknoloji Yandex Navigasyon bayram trafiği haritasını çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
29.05.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Yandex Navigasyon bayram trafiği haritasını çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yandex Navigasyon bayram trafiği haritasını çıkardı

Yandex Navigasyon, önceki yıllarda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da seyahate çıkmaya hazırlanan kullanıcılarına yardımcı olacak detaylı bir trafik analizi yaptı. Geçtiğimiz yılın bayram tatili verilerine dayanarak yapılan analizde, trafikte en çok bekleme yaşanan noktalar ve trafikteki bekleme zaman artışları ortaya çıkarıldı. Analize göre bayram tatili için seyahat planı yapan İstanbulluların trafikten en az etkilenmeleri için 31 Mayıs Cuma öğleden önce ya da 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra yola çıkmaları gerekiyor.

Yandex, geçtiğimiz yıl da 9 gün olan Kurban Bayramı tatilinin trafik verilerini ele alarak, İstanbul’dan çıkışta ve sonrasında trafikte en çok beklemenin yaşandığı noktaları ve trafikteki bekleme zaman artışlarını derledi.

31 Mayıs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi günlerine dikkat!

İstanbul'dan tatil için en çok yola çıkılacak günün bayramdan önceki 31 Mayıs Cuma günü akşam ve 1 Haziran Cumartesi günü sabah saatleri olması bekleniyor. Yola çıkacak kullanıcıların 31 Mayıs Cuma günü öğleden önce veya 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra hareket etmeleri trafik açısından en doğru çözüm olarak gözüküyor.

Yandex, İstanbul’dan sonra trafiğin en çok arttığı rotaları da mercek altına aldı. Buna göre geçen bayramda, TEM üzerinden Gebze – Kocaeli – Düzce – Bolu – Çerkeş hattında trafiğin cuma günü başlayarak cumartesi günü öğlene kadar devam ettiği ortaya çıktı.

Cuma günü yola çıkanları bekleyen tahmini yol durumu

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nın başladığı hafta sonu gerçekleşen verileri dikkate alan Yandex Navigasyon, günlere göre yol durumunu ve yolculuk sürelerindeki artışları belirlerdi. 31 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden aynı gün iş çıkışına kadar İstanbul’dan hareket eden kullanıcıları şöyle bir trafik manzarası bekliyor:

* TEM Ümraniye’den Dilovası’na kadar olan yoğunluk geçtiğimiz yıl cuma sabah 10.00’da başlayarak cumartesi 09.00’a kadar devam etti. Yolculuk süresi normal bir zamanda 35 dakika iken bu ortalama yüzde 103 artarak 71 dakikaya yükseldi.

* TEM’den devam edenleri Düzce - Bolu arasında muhtemel bir yoğunluk bekliyor olacak. Burada da yolculuk süresi geçen yıl, 31 dakikadan ortalama yüzde 97 artarak 61 dakikaya çıkmıştı.

* D-100’de ise Gebze’den sonra İzmit’e kadar, cuma saat 14.00’ten itibaren normalde 37 dakika süren yol, ortalama yüzde 65 artarak 61 dakikaya çıktı. Yoğunluk pazar günü 02.00’ye kadar devam etti.

Cuma akşamı ve cumartesi sabahı arasında yola çıkanları bekleyen tahmini yol durumu

* Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinin başladığı hafta sonu cuma akşamı 18.00 sonrası TEM üzerinde yaşanan tıkanıklık, Sapanca'ya kadar 2,5 saat sürdü. Normal bir günde bu yol 60 dakikada katediliyordu. Bu güzergah yüzde 150 artış ile ortalama yolculuk süresinin en çok arttığı 2. kesim oldu.

* D-100 Karayolu'ndan devam edenler ise Gebze’den İzmit'e kadar 35 dakikada gidecekleri yolu yüzde 71 oranında artışla 60 dakikada tamamlayabildi.

* Cuma akşamı 21.30 sonrası yola çıkanlar, cumartesi sabahına kadar Gerede'ye 7 saatte varabildi. Bu sürenin 4,5 saati Dilovası - Bolu arasında geçerken, Ümraniye - Dilovası ve Bolu - Gerede arasındaki artışlar ise yüzde 180’i bularak uzun kuyruklara neden oldu. En büyük artışın olduğu bölgede normal bir günde bu süre 3 saat 15 dakika oluyordu.

Cumartesi sabahtan pazar gecesine kadar olan aralıkta yola çıkanları bekleyen tahmini yol durumu

* Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın başladığı hafta sonunda cumartesi sabahtan pazar gecesine kadar Ümraniye ile Dilovası arasında bir tıkanıklığa rastlanmadı. Fakat yine 2018 verilerine göre Sapanca'dan Düzce'ye kadar olan hatta yoğunluk yaşanma ihtimali yüksek gözüküyor. Bu hatta 2 saatlik yolun 3 saate çıktığı kaydedildi. Sonrasında Bolu'ya kadar rahatlama yaşandı. Fakat Bolu ve Gerede arasında yine tıkanıklık kendini gösterdi. Söz konusu hatta normalde 35 dakika olan ortalama yolculuk süresi yüzde 129 artarak 80 dakikaya çıktı.

* D-100 kullanımında ise Gebze’den Hendek’e kadar 1 saatlik yol yüzde 100 artışla, 2 saati buldu. Bu yoğunluk, cuma sabahı 14.00’te Gebze’den başladı. İzmit sonrasında ise cumartesi sabahı 04.00’te kendini gösterdi. Her iki yoldaki yoğunluk pazar günü 02.00’ye kadar devam etti.

İstanbul’dan İzmir’e giderken hangi bölgeler tıkanıyor?

Bayram tatili yolculuğunda, İstanbul – İzmir arası ya da çevre illere seyahat edecek sürücüleri Bursa – Susurluk ve Akhisar – Manisa arasında trafik yoğunluğu ihtimali bekliyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatilinin başladığı hafta sonunda Bursa – Susurluk arasındaki trafik yoğunluğu, cumartesi günü sabah 6.00’da başlayarak aynı gün akşam 17.00’ye kadar devam etti. Bu hattaki yoğunluk nedeniyle, normalde 66 dakika olan yolculuk süresi yüzde 59 artarak 105 dakikaya çıktı. Rotanın devamında Manisa - Akhisar arasında ise cumartesi sabahı 7.00’de başlayan trafik aynı gün akşam 18.00’e kadar kendini hissettirdi. Yoğunluk süresince normalde 36 dakika olan yolculuk süresi yüzde 31 artarak 47 dakikaya ulaştı.

Karadeniz Bölgesi’nde yoğunluk yaşanan rotalar

Bayram tatili süresince trafikte yoğun artışın olduğu Karadeniz Bölgesi’ndeki güzergâhlar ise Osmancık – Çorum arası ile Samsun - Ordu arasındaki Çarşamba - Fatsa hattı olarak belirlendi. Osmancık – Çorum arasındaki trafik 2018’deki Kurban Bayramı’nın başladığı hafta sonunda pazar günü sabah 6.00’da başlayarak aynı gün gece 22.00’ye kadar devam etti. Yoğunluk toplamda 16 saat sürdü. Normalde 36 dakika olan sürüş süresi yüzde 72 artarak 62 dakika oldu.

Samsun – Ordu karayolunun Çarşamba – Fatsa arasındaki bölümünde trafik yoğunluğu cumartesi günü sabah 9.00’da başlayarak akşam 23.00’e kadar devam etti. Bu bölgede trafik pazar günü 12.00’de tekrar başladı ve akşam 22.00’ye kadar sürdü. Trafik süresince normalde 30 dakika olan sürüş süresi, ortalama yüzde 85 artarak 56 dakika oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?