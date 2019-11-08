Yabancı araştırmacılara çalışma izni kolaylığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki projelerinde çalışmak üzere Türkiye'ye gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni alma süreci basitleştirildi.
AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yabancı araştırmacıların Türkiye'de çalışma izni almasına yönelik süreci kolaylaştıracak ortak bir girişim başlattı.
Lider Araştırmacılar Programı başta olmak üzere Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak için Türkiye'ye gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce öncelikli olarak değerlendirilecek.
Gerekli belge TÜBİTAK tarafından sağlanacak
Bu kapsamda, yabancı araştırmacıların Türkiye'de çalışma izni alabilmesi için birkaç standart belgenin yanında TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı projeleri kapsamında ev sahibi kurum ya da kuruluşu işveren olarak gösterir bir belgenin Çalışma İzni Otomasyon Sistemi'ne yüklenmesi yeterli olacak.
Söz konusu belge, TÜBİTAK tarafından işverene sağlanacak. Böylece, Türkiye'de çalışmalarını sürdürecek yabancı araştırmacılar, sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışma izni alabilecek. Araştırmacılar, kendi ekiplerini kurmak üzere Türkiye'ye gelerek çalışmalarına başlayabilecek.
Lider Araştırmacı Programı'nda 16 proje başladı
Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na 152'si Türkiye vatandaşı, 91'i yabancı olmak üzere 243 kişi başvurdu. Destek kazanan araştırmacıların 66'sı Türkiye'deki devlet üniversitelerine, 42'si vakıf üniversitelerine, 11'i özel sektör kuruluşlarına, 7'si araştırma altyapılarına ve 1'i kamu kuruluşuna dönüş yapacak.
Kasım ayı itibarıyla 55 araştırmacı desteğini başlatmak için TÜBİTAK ile irtibata geçerken, bunlardan 16'sının sözleşmesi imzalanarak projeleri başlatıldı.
Ufuk 2020 kapsamında 63 araştırmacıya ev sahipliği yapıldı
Avrupa Birliği çerçeve programı olan Ufuk 2020 Türkiye'nin de katılımıyla 2014'te başladı. Bu kapsamda ABD, İtalya, Kanada, Mısır, Fransa, Avusturya, Yunanistan, Hindistan ve Cezayir'den gelen araştırmacılar Türkiye'de Ufuk 2020 altında yer alan burs programları sayesinde araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Türkiye Araştırma Alanı'ndan farklı kuruluşlar, 2014-2018 yıllarında yurt dışından gelen 63 araştırmacıya ev sahipliği yaptı.
Bir sonraki çerçeve programı olan Ufuk Avrupa kapsamında da 2021-2027 döneminde bilim ve inovasyon projelerinin desteklenmesi öngörülüyor.
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