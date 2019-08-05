Windows Defender 500 milyondan fazla bilgisayarı koruyor
Microsoft'un ücretsiz güvenlik yazılımı olan Windows Defender, antivirüs programlarına para harcamak istemeyen kullanıcılara yönelik bir ürün ve 500 milyondan fazla bilgisayarı koruduğu açıklandı. Ancak bu durum, bir başka tehlikeyi de beraberinde getiriyor.
Dünyanın en çok kullanılan antivirüs yazılımlarından biri hiç şüphesiz Windows Defender platformundan başkası değil. Windows yüklü bilgisayarlarda ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan uygulama, Microsoft'un paylaştığı son bilgilere göre 500 milyonun üzerinde bilgisayarda yüklü bulunuyor.
Ancak bu sayı, beraberinde potansiyel bir tehdidi de getiriyor. Microsoft ATP güvenlik uzmanı olan Tanmay Ganacharya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Windows Defender, Windows ekosisteminde zaten yüzde 50'den daha büyük bir paya sahip. Bu nedenle, ana Antivirüs yazılımı olarak etkin modda Windows Defender çalıştıran yarım milyardan fazla makine var" derken, bu durum elbette siber saldırganların da ilgisini çekiyor.
500 milyonun üzerinde bilgisayara girebilmenin yolu olarak görülen Windows Defender, bu nedenle hacker'lar için açık hedef konumunda. Bu nedenle Microsoft'un sorumluluğu bu konuda hayli büyük ve en ufak bir güvenlik zafiyeti milyonlarca bilgisayarı vurabilir.
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